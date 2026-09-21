Небезпечно для грядок: що в жодному разі не можна кидати в компостну яму

Восени на ділянці накопичується чимало органічних решток: опале листя, трава, бадилля та гілки. Більшість із них можна перетворити на цінне добриво, але деякі відходи здатні завдати шкоди майбутнім грядкам. Якщо покласти їх до компостної купи, навесні замість корисної органіки можна отримати джерело проблем.

Видання News You розповіло, які матеріали не варто додавати до компосту та як правильно доглядати за ним восени.

Що краще не кидати до компосту?

Хворі рослини та заражене бадилля

Будь-які рослинні рештки з ознаками грибкових або бактеріальних захворювань можуть становити небезпеку для майбутнього врожаю. Наприклад, бадилля, уражене фітофторозом, плямистостями чи гнилями, не варто класти до звичайної домашньої компостної купи.

Температури, які виникають під час такого компостування, можуть бути недостатніми для знищення збудників хвороб. У результаті інфекція здатна зберегтися в компості, а після внесення добрива в ґрунт – знову потрапити на грядки.



Будь-які рослинні рештки з ознаками грибкових захворювань можуть становити небезпеку / Фото Unsplash

Бур'яни з насінням і живучим корінням

Ще одна поширена помилка – викидати до компосту бур'яни, які вже встигли дати насіння. У недостатньо прогрітому компості насіння може зберегти життєздатність. Якщо навесні внести таке добриво на грядки, бур'яни можуть знову прорости.

Особливо обережно варто поводитися з багаторічними рослинами, які мають живучі кореневища. До прикладу, інтенсивне компостування здатні пережити:

пирій,

осот,

інші бур'яни.

З часом вони можуть знову прижитися на ділянці.

Пластик, скло та інші матеріали, що не розкладаються

Компостна купа призначена для органічних решток, які можуть розкладатися природним шляхом. Тому до неї не варто додавати пластик, метал, скло та синтетичні тканини. Не місце в компості й деревині, просоченій хімічними речовинами.

Такі матеріали можуть забруднити майбутнє добриво та зробити його непридатним для використання на грядках. Великі й товсті гілки також краще не залишати цілими. Вони розкладаються дуже повільно, тому перед закладанням у компост їх варто подрібнити або використати окремо.



До компосту не варто додавати пластик / Фото Unsplash

Як правильно доглядати за компостом восени?

Щоб органічні рештки перетворилися на якісне добриво, важливо підтримувати в компостній купі відповідні умови.

Стежте за вологістю. Компост не повинен пересихати або перетворюватися на заболочену масу. У суху погоду його можна злегка зволожувати, а під час затяжних дощів потрібно стежити, щоб вода не застоювалася. Забезпечуйте доступ кисню. Періодично ворушіть або перекладайте компостну купу, щоб повітря потрапляло всередину, а мікроорганізми могли ефективно працювати. Не поспішайте використовувати добриво. Восени через зниження температури розкладання органіки сповільнюється, однак процес не обов'язково повністю зупиняється. За зиму рослинні рештки поступово перепрівають, а навесні, коли температура підвищується, мікроорганізми знову активізуються.

Готовий компост зазвичай має темний колір, розсипчасту структуру та приємний земляний запах. Якщо ж у ньому залишаються помітні нерозкладені рештки, масі може знадобитися більше часу для дозрівання. Правильно підготовлений компост допоможе повернути органічні речовини в ґрунт.

Головне – не додавати до нього заражені рослини, бур'яни з життєздатним насінням і кореневищами, а також матеріали, які можуть забруднити майбутнє добриво.