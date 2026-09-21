Издание News You рассказало, какие материалы не стоит добавлять в компост и как правильно ухаживать за ним осенью.

Что лучше не выбрасывать в компост?

Больные растения и зараженная ботва

Любые растительные остатки с признаками грибковых или бактериальных заболеваний могут представлять опасность для будущего урожая. Например, ботву, пораженную фитофторозом, пятнистостью или гнилью, не стоит класть в обычную домашнюю компостную кучу.

Температуры, возникающие при таком компостировании, могут оказаться недостаточными для уничтожения возбудителей болезней. В результате инфекция может сохраниться в компосте, а после внесения удобрения в почву – снова попасть на грядки.



Любые растительные остатки с признаками грибковых заболеваний могут представлять опасность / Фото Unsplash

Сорняки с семенами и жизнеспособными корнями

Еще одна распространенная ошибка – выбрасывать в компост сорняки, которые уже успели дать семена. В недостаточно прогретом компосте семена могут сохранить жизнеспособность. Если весной внести такое удобрение на грядки, сорняки могут снова прорасти.

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Особенно осторожно следует обращаться с многолетними растениями, имеющими жизнеспособные корневища. Например, интенсивное компостирование способны пережить:

полевой овсяник,

сорок,

другие сорняки.

Со временем они могут снова прижиться на участке.

Пластик, стекло и другие неразлагаемые материалы

Компостная куча предназначена для органических остатков, которые могут разлагаться естественным путем. Поэтому в нее не следует добавлять пластик, металл, стекло и синтетические ткани. Не место в компосте и древесине, пропитанной химическими веществами.

Такие материалы могут загрязнить будущее удобрение и сделать его непригодным для использования на грядках. Большие и толстые ветки также лучше не оставлять целыми. Они разлагаются очень медленно, поэтому перед заложением в компост их следует измельчить или использовать отдельно.



В компост не стоит добавлять пластик / Фото Unsplash

Как правильно ухаживать за компостом осенью?

Чтобы органические остатки превратились в качественное удобрение, важно поддерживать в компостной куче соответствующие условия.

Следите за влажностью. Компост не должен пересыхать или превращаться в заболоченную массу. В сухую погоду его можно слегка увлажнять, а во время затяжных дождей нужно следить, чтобы вода не застаивалась. Обеспечивайте доступ кислорода. Периодически переворачивайте или перекладывайте компостную кучу, чтобы воздух попадал внутрь, а микроорганизмы могли эффективно работать. Не спешите использовать удобрение. Осенью из-за понижения температуры разложение органики замедляется, однако процесс не обязательно полностью останавливается. За зиму растительные остатки постепенно перепревают, а весной, когда температура повышается, микроорганизмы снова активизируются.

Готовый компост обычно имеет темный цвет, рассыпчатую структуру и приятный землистый запах. Если же в нем остаются заметные неразложившиеся остатки, массе может потребоваться больше времени для созревания. Правильно подготовленный компост поможет вернуть органические вещества в почву.

Главное – не добавлять в него зараженные растения, сорняки с жизнеспособными семенами и корневищами, а также материалы, которые могут загрязнить будущее удобрение.