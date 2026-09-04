Листя томатів скручується у вересні: одна помилка може залишити вас без урожаю

Скручене листя на помідорах наприкінці сезону не завжди означає небезпечну хворобу. Часто рослина просто реагує на стрес. Однак одна поширена помилка – неправильний полив – може послабити томати саме тоді, коли плоди ще продовжують достигати.

Городник, блогер і автор YouTube-каналу Іван Саврій розповів, як боротися з проблемою скручення листів томатів.

Чому листя помідорів починає скручуватися?

Одна з найчастіших причин – нестача або надлишок вологи. Томати погано реагують на різкі коливання: коли ґрунт тривалий час пересихає, а потім рослину рясно заливають водою. У відповідь на стрес листя може загортатися вгору або всередину.

Так рослина намагається зменшити втрату вологи. Скручування також можуть спричиняти:

спека,

пошкодження коренів,

надлишок азотних добрив.

До слова, саме надлишок азоту може стимулювати ріст нової зеленої маси, водночас негативно впливаючи на зав'язування та розвиток плодів. Він також належить до чинників, які можуть спричиняти скручування листя.

Чому листя помідорів починає скручуватися: дивіться відео

Чим обприскати томати, якщо листя скручується?

Іван Саврій радить звернути увагу на підживлення калієм і фосфором. За його словами, для позакореневої обробки томатів можна використати монофосфат калію. Для приготування розчину він рекомендує:

1 чайну ложку монофосфату калію,

10 літрів води.

Монофосфату калію треба ретельно розчинити та обприскати отриманим розчином листя томатів. Таку обробку краще проводити вранці або ввечері, коли на рослини не потрапляють прямі сонячні промені.

Калій відіграє важливу роль у розвитку томатів, а його нестача може супроводжуватися пожовтінням і підсиханням країв листя, їхнім скручуванням, а також проблемами з рівномірним достиганням плодів.

Водночас не варто вважати монофосфат калію універсальним засобом від будь-якого скручування листя. Такий симптом може бути пов'язаний із неправильним поливом, температурним стресом, надлишком азоту, шкідниками або хворобами.