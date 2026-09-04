Садовод, блогер и автор YouTube-канала Иван Саврий рассказал, как бороться с проблемой скручивания листьев томатов.
Почему листья помидоров начинают скручиваться?
Одна из самых частых причин – недостаток или избыток влаги. Помидоры плохо реагируют на резкие колебания: когда почва долгое время пересыхает, а затем растение обильно поливают водой. В ответ на стресс листья могут сворачиваться вверх или внутрь.
Так растение пытается уменьшить потерю влаги. Скручивание также может вызывать:
- жара,
- повреждение корней,
- избыток азотных удобрений.
Кстати, именно избыток азота может стимулировать рост новой зеленой массы, одновременно негативно влияя на завязывание и развитие плодов. Он также относится к факторам, которые могут вызывать скручивание листьев.
Почему листья помидоров начинают скручиваться: смотрите видео
Почему опрыскать томаты, если листья скручиваются?
Иван Саврий советует обратить внимание на подкормку калием и фосфором. По его словам, для внекорневой подкормки томатов можно использовать монофосфат калия. Для приготовления раствора он рекомендует:
- 1 чайную ложку монофосфата калия,
- 10 литров воды.
Монофосфат калия нужно тщательно растворить и опрыскать полученным раствором листья томатов. Такую обработку лучше проводить утром или вечером, когда на растения не попадают прямые солнечные лучи.
Калий играет важную роль в развитии томатов, а его недостаток может сопровождаться пожелтением и подсыханием краев листьев, их скручиванием, а также проблемами с равномерным созреванием плодов.
В то же время не стоит считать монофосфат калия универсальным средством от любого скручивания листьев. Такой симптом может быть связан с неправильным поливом, температурным стрессом, избытком азота, вредителями или болезнями.