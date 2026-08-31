Тепло навіть без батарей: як японці зігріваються взимку за допомогою столу

Коли взимку в кімнаті стає прохолодно, японці не завжди намагаються обігріти весь простір. Натомість вони можуть зігрівати лише ту зону, де проводять найбільше часу.

Як пише Akiya World, для цього використовують котацу – традиційний низький стіл із джерелом тепла та товстою ковдрою. Цей незвичайний предмет меблів став одним із символів японської зими. Сьогодні сучасні котацу здебільшого працюють від електрики, а тепло під столом утримує спеціальна щільна ковдра.

Що таке котацу і як він працює?

На перший погляд котацу нагадує звичайний низький столик. Однак його конструкція має кілька важливих деталей. Під стільницею розміщується електричний нагрівальний елемент. На каркас столу кладуть товсту ковдру або футон, а зверху встановлюють стільницю.

Людина сідає поруч і ховає ноги під ковдру. Тепле повітря залишається всередині, оскільки щільна тканина не дає йому швидко виходити назовні. У результаті нагрівається не вся кімната, а невеликий простір навколо людей, які сидять за столом.

Чому японці не завжди опалюють весь будинок?

Такий підхід пов'язаний і з особливостями традиційного житла. У багатьох японських будинках історично більше уваги приділяли локальному обігріву – тобто теплу для конкретної людини або невеликої частини приміщення, а не підтриманню однакової температури в усьому будинку.



Що таке котацу і як він працює / Фото Akiya World

Саме тому котацу став зручним рішенням для зимових вечорів. За таким столом можна не лише грітися. Японці можуть вечеряти, пити чай, дивитися телевізор, читати або просто проводити час разом. Котацу традиційно перетворюється на своєрідний центр сімейного життя взимку.

Чи справді котацу може замінити батарею?

Повністю замінити опалення всього будинку такий стіл не може. Котацу створений насамперед для локального обігріву – він зігріває ноги та нижню частину тіла людей, які сидять поруч. Саме в цьому і полягає його головна особливість: замість того щоб витрачати енергію на нагрівання порожнього простору, тепло концентрується в невеликій зоні під ковдрою.

Водночас використовувати електричний котацу потрібно лише відповідно до інструкції виробника. Японські фахівці з безпеки попереджають, що неправильне використання електричних обігрівальних пристроїв може призвести до аварійних ситуацій.

Котацу показує, що для комфорту взимку не завжди потрібно перетворювати весь будинок на тропіки. Іноді достатньо створити невеликий теплий простір саме там, де люди проводять найбільше часу.

Саме тому японський стіл із підігрівом і ковдрою пережив століття та досі залишається популярним. Для багатьох японців це не просто предмет меблів, а справжній символ затишного зимового вечора.