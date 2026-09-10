Зріжете восени – залишитесь без квітів: які гортензії не можна обрізати

Осіння обрізка здається логічним способом підготувати сад до зими, однак із гортензіями поспішати не варто. Для деяких видів неправильне обрізання восени означає втрату квіткових бруньок, які вже сформувалися для наступного сезону.

Видання Martha Stewart розповідає, які гортензії краще не чіпати до весни.

Великолисті гортензії

Гортензію великолисту (Hydrangea macrophylla) не рекомендують обрізати восени. Відцвілі суцвіття краще залишити на кущі до кінця зими, а основну обрізку проводити наприкінці зими або на початку весни – до активного росту нових пагонів. Відцвілі квіти взимку можуть додатково захищати молоді бруньки від холоду та морозу. Якщо зрізати пагони восени, можна випадково видалити й бруньки, які дадуть квіти наступного року.



Великолисті гортензії краще не обрізати восени / Фото Unsplash

Дуболисті гортензії

Гортензію дуболисту (Hydrangea quercifolia) найкраще обрізати влітку, приблизно в червні–липні, після завершення цвітіння. Осіння обрізка для цього виду небажана, оскільки разом із пагонами можна видалити нові квіткові бруньки. До того ж дуболиста гортензія зазвичай не потребує сильної формувальної обрізки. Якщо кущ не надто розрісся, достатньо прибрати пошкоджені, сухі або хворі гілки.

Гірські гортензії

Гірська гортензія (Hydrangea serrata) також не потребує осінньої обрізки. Її суцвіття краще залишити на рослині до весни. Такі відцвілі головки допомагають захищати молоді пагони та бруньки в холодний період. Видаляти старі й відмерлі гілки рекомендують наприкінці зими або на самому початку весни, безпосередньо перед початком нового сезону росту.



Гірські гортензії також не люблять осінню обрізку / Фото Unsplash

Волотисті гортензії

Гортензія волотиста (Hydrangea paniculata) вважається одним із найбільш морозостійких видів, однак і її не обов'язково обрізати восени. Оптимальний час для формування куща – кінець зими або початок весни. Тоді можна видалити старі суцвіття, сухі пагони та за потреби скоротити гілки, щоб сформувати бажану форму рослини.

Плетисті гортензії

Плетисту гортензію також не варто сильно обрізати восени. Основну процедуру проводять улітку, після завершення цвітіння. Зазвичай достатньо видалити відмерлі, пошкоджені або відцвілі частини. Сильне обрізання без потреби може послабити рослину та вплинути на її подальше цвітіння.

Чому з осінньою обрізкою краще не поспішати?

Головна проблема полягає не в самій порі року, а в тому, на яких пагонах конкретний вид гортензії формує квіткові бруньки. Якщо зрізати такі пагони восени, разом із ними можна видалити майбутні квіти. Тому перед секатором варто спочатку визначити різновид гортензії.

Для багатьох видів безпечніше залишити кущ у спокої до кінця зими або початку весни, коли буде легше побачити живі та пошкоджені пагони.