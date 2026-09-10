Издание Martha Stewart рассказывает, какие гортензии лучше не трогать до весны.

Крупнолистные гортензии

Гортензию крупнолистную (Hydrangea macrophylla) не рекомендуется обрезать осенью. Отцветшие соцветия лучше оставить на кусте до конца зимы, а основную обрезку проводить в конце зимы или в начале весны – до начала активного роста новых побегов. Отцветшие цветки зимой могут дополнительно защищать молодые почки от холода и мороза. Если срезать побеги осенью, можно случайно удалить и почки, которые дадут цветы в следующем году.



Крупнолистные гортензии лучше не обрезать осенью / Фото Unsplash

Дуболистные гортензии

Дуболистную гортензию (Hydrangea quercifolia) лучше всего обрезать летом, примерно в июне–июле, после окончания цветения. Осенняя обрезка для этого вида нежелательна, поскольку вместе с побегами можно удалить новые почки для цветов. К тому же дуболистная гортензия обычно не нуждается в сильной формирующей обрезке. Если куст не слишком разросся, достаточно удалить поврежденные, сухие или больные ветки.

Горные гортензии

Горная гортензия (Hydrangea serrata) также не нуждается в осенней обрезке. Ее соцветия лучше оставить на растении до весны. Такие отцветшие головки помогают защищать молодые побеги и почки в холодный период. Удалять старые и отмершие ветки рекомендуют в конце зимы или в самом начале весны, непосредственно перед началом нового вегетационного периода.

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Горные гортензии также не любят осеннюю обрезку / Фото Unsplash

Метельчатые гортензии

Гортензия метелчатая (Hydrangea paniculata) считается одним из самых морозостойких видов, однако и ее не обязательно обрезать осенью. Оптимальное время для формирования куста – конец зимы или начало весны. Тогда можно удалить старые соцветия, сухие побеги и, при необходимости, укоротить ветки, чтобы придать растению желаемую форму.

Плетистые гортензии

Плетистую гортензию также не стоит сильно обрезать осенью. Основную процедуру проводят летом, после завершения цветения. Обычно достаточно удалить отмершие, поврежденные или отцветшие части. Сильная обрезка без необходимости может ослабить растение и повлиять на его дальнейшее цветение.

Почему с осенней обрезкой лучше не торопиться?

Главная проблема заключается не в самом времени года, а в том, на каких побегах конкретный вид гортензии формирует цветочные почки. Если срезать такие побеги осенью, вместе с ними можно удалить будущие цветки. Поэтому перед тем, как взять секатор, стоит сначала определить разновидность гортензии.

Для многих видов безопаснее оставить куст в покое до конца зимы или начала весны, когда будет легче различить живые и поврежденные побеги.