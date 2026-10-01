Врожай смородини приємно здивує: яке добриво внести під кущі в жовтні

Жовтень – час підготувати смородину до зими та подбати про стан ґрунту навколо кущів. Досвідчені садівники радять не захоплюватися азотними добривами наприкінці сезону, а зробити ставку на органічну мульчу та, за потреби, мінеральне живлення.

Що внести під смородину восени та які роботи провести в саду – розповіли експерти Deccoria.

Чим підживити смородину восени?

Після плодоношення смородина переходить до періоду спокою, тому восени немає потреби стимулювати активне утворення нових пагонів. Надлишок азоту наприкінці сезону може сприяти появі молодого приросту, який не встигне достатньо визріти до холодів. Водночас дорослі кущі смородини, які регулярно мульчують, зазвичай не потребують додаткового підживлення.

Чи можна внести базальтове борошно?

Базальтове борошно іноді використовують як мінеральну добавку до ґрунту. Воно містить різні мінеральні елементи, а дослідження базальтового пилу показують його потенціал для покращення родючості ґрунту.

Водночас це не спеціалізоване добриво саме для смородини, тому його кількість варто визначати відповідно до інструкції конкретного продукту та стану ґрунту. Якщо ви використовуєте таку добавку, її розподіляють по ґрунту навколо куща, не насипаючи безпосередньо на основу пагонів. Після внесення землю можна злегка розпушити та полити.



Чим підживити смородину восени / Фото Unsplash

Що ще зробити зі смородиною в жовтні?

Осінній догляд не обмежується підживленням. Якщо кущ давно не обрізали, варто видалити слабкі, пошкоджені та старі гілки. Для чорної смородини рекомендують щороку вирізати частину найстаріших пагонів, оскільки найкраще вона плодоносить на молодшій деревині.

Якщо осінь суха, молоді кущі потрібно поливати. Ґрунт навколо рослини можна обережно розпушити, але не варто глибоко перекопувати пристовбурне коло. Тож головне правило жовтня – не перевантажувати смородину добривами.

Здоровому дорослому кущу часто достатньо правильної обрізки, вологи та шару органічної мульчі. А додаткове мінеральне живлення доцільніше застосовувати тоді, коли ґрунту справді бракує певних елементів.