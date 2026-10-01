Что внести под смородину осенью и какие работы провести в саду – рассказали эксперты Deccoria.

Чем подкормить смородину осенью?

После плодоношения смородина переходит в период покоя, поэтому осенью нет необходимости стимулировать активное образование новых побегов. Избыток азота в конце сезона может способствовать появлению молодого прироста, который не успеет достаточно созреть до наступления холодов. В то же время взрослые кусты смородины, которые регулярно мульчируют, обычно не нуждаются в дополнительной подкормке.

Можно ли вносить базальтовую муку?

Базальтовую муку иногда используют в качестве минеральной добавки к почве. Она содержит различные минеральные элементы, а исследования базальтовой пыли показывают ее потенциал для улучшения плодородия почвы.

В то же время это не специализированное удобрение именно для смородины, поэтому его количество следует определять в соответствии с инструкцией конкретного продукта и состоянием почвы. Если вы используете такую добавку, ее распределяют по почве вокруг куста, не насыпая непосредственно на основание побегов. После внесения почву можно слегка разрыхлить и полить.



Чем подкормить смородину осенью / Фото Unsplash

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Что еще сделать со смородиной в октябре?

Осенний уход не ограничивается подкормкой. Если куст давно не обрезали, стоит удалить слабые, поврежденные и старые ветки. Для черной смородины рекомендуют ежегодно вырезать часть самых старых побегов, поскольку лучше всего она плодоносит на молодой древесине.

Если осень засушливая, молодые кусты нужно поливать. Почву вокруг растения можно осторожно рыхлить, но не стоит глубоко перекапывать приствольный круг. Поэтому главное правило октября – не перегружать смородину удобрениями.

Здоровому взрослому кусту часто достаточно правильной обрезки, влаги и слоя органической мульчи. А дополнительное минеральное питание целесообразнее применять тогда, когда почве действительно не хватает определенных элементов.