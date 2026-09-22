Три слова, які змінюють ремонт: які покриття прийшли на зміну традиційному лінолеуму

Рулонний ПВХ-лінолеум досі залишається одним із простих і доступних варіантів для підлоги. Однак сьогодні вибір бюджетних покриттів значно ширший. У трендах 2026 року помітний інтерес до натуральних матеріалів, спокійних фактур, матових поверхонь і підлоги без зайвої візуальної дробності.

Дизайнери дедалі частіше роблять підлогу повноцінною частиною інтер'єру, а не просто нейтральним фоном, пише Livingetc.

Мармолеум – натуральна альтернатива звичному лінолеуму

Мармолеум часто плутають зі звичайним лінолеумом, хоча це різні матеріали. Натуральний лінолеум виготовляють на основі:

лляної олії,

деревної муки,

смол,

вапняку та джутової основи.

Він має матову поверхню та природну фактуру, а сучасні колекції пропонують чимало стриманих відтінків і мармурових малюнків. Такий матеріал добре підходить для кухні, коридору, дитячої та інших приміщень із великим навантаженням.



Мармолеум – натуральна альтернатива звичному лінолеуму / Фото Budmarket

Наливна підлога – коли не хочеться жодних стиків

Так званий «рідкий лінолеум» зазвичай означає наливну полімерну підлогу. Матеріал наносять на підготовлену основу, після чого утворюється суцільна поверхня без стиків між окремими полотнами. Саме безшовність є однією з головних переваг такого покриття. Підлога виглядає лаконічно, а догляд за нею може бути простішим.

Для сучасної квартири можна обрати молочний, бежевий або сірий відтінок, а також варіант із фактурою, що нагадує камінь. Втім, є важливий нюанс: наливна підлога не приховає недоліки основи. Перед нанесенням потрібно усунути тріщини, перепади та інші проблеми поверхні.

Мікроцемент – ефект суцільної дорогої поверхні

Мікроцемент залишається одним із помітних матеріалів сучасних інтер'єрів. Livingetc називає його популярним рішенням не лише для ванних кімнат, а й для інших зон будинку. Матеріал наносять тонкими шарами на підготовлену основу. Після фінішної обробки утворюється практично безперервна поверхня без звичних швів.

При цьому мікроцемент – це не обов'язково холодний сірий "бетон". Сучасні варіанти мають теплі бежеві, кремові, пісочні та сіро-коричневі відтінки. Особливо ефектно таке покриття може виглядати в кухні-вітальні, коридорі та сучасній ванній, коли потрібно візуально об'єднати кілька зон.



Мікроцемент дає ефект суцільної дорогої поверхні / Фото Decor.ua

Яке покриття обрати?

Тренд 2026 року полягає не в тому, що звичайний лінолеум раптом став немодним. Змінилося саме ставлення до підлоги: замість імітації дерева дизайнери дедалі частіше використовують натуральні фактури, матові поверхні та спокійні однотонні кольори.

Тому вибір можна зробити залежно від завдання:

мармолеум – якщо хочеться натурального матеріалу та практичності;

– якщо хочеться натурального матеріалу та практичності; наливна підлога – якщо важлива суцільна поверхня без стиків;

– якщо важлива суцільна поверхня без стиків; мікроцемент – якщо подобається сучасний ефект бетону або каменю.

Іноді підлога без жодного малюнка може виглядати значно дорожче, ніж покриття з очевидною імітацією дерева.