Дизайнеры все чаще превращают пол в полноценную часть интерьера, а не просто в нейтральный фон, пишет Livingetc.

Мармолеум – натуральная альтернатива привычному линолеуму

Мармолеум часто путают с обычным линолеумом, хотя это разные материалы. Натуральный линолеум изготавливают на основе:

льняного масла,

древесной муки,

смол,

известняка и джутовой основы.

Он имеет матовую поверхность и естественную фактуру, а современные коллекции предлагают немало сдержанных оттенков и мраморных узоров. Такой материал хорошо подходит для кухни, прихожей, детской и других помещений с большой нагрузкой.



Мармолеум – натуральная альтернатива привычному линолеуму / Фото Budmarket

Наливной пол – когда не хочется никаких стыков

Так называемый "жидкий линолеум" обычно означает наливной полимерный пол. Материал наносят на подготовленное основание, после чего образуется сплошная поверхность без стыков между отдельными полотнами. Именно бесшовность является одним из главных преимуществ такого покрытия. Пол выглядит лаконично, а уход за ним может быть проще.

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Для современной квартиры можно выбрать молочный, бежевый или серый оттенок, а также вариант с фактурой, что напоминает камень. Впрочем, есть важный нюанс: наливной пол не скроет недостатки основания. Перед нанесением необходимо устранить трещины, перепады и другие проблемы поверхности.

Микроцемент – эффект сплошной дорогой поверхности

Микроцемент остается одним из самых заметных материалов современных интерьеров. Livingetc называет его популярным решением не только для ванных комнат, но и для других зон дома. Материал наносят тонким слоем на подготовленное основание. После финишной обработки образуется практически сплошная поверхность без привычных швов.

При этом микроцемент – это не обязательно холодный серый "бетон". Современные варианты имеют теплые бежевые, кремовые, песочные и серо-коричневые оттенки. Особенно эффектно такое покрытие может смотреться в кухне-гостиной, коридоре и современной ванной, когда нужно визуально объединить несколько зон.



Микроцемент создает эффект сплошной дорогой поверхности / Фото Decor.ua

Какое покрытие выбрать?

Тренд 2026 года заключается не в том, что обычный линолеум вдруг вышел из моды. Изменилось само отношение к полу: вместо имитации дерева дизайнеры все чаще используют натуральные фактуры, матовые поверхности и спокойные однотонные цвета.

Поэтому выбор можно сделать в зависимости от задачи:

мармолеум – если хочется натурального материала и практичности;

– если хочется натурального материала и практичности; наливной пол – если важна сплошная поверхность без стыков;

если важна сплошная поверхность без стыков; микроцемент – если нравится современный эффект бетона или камня.

Иногда пол без какого-либо рисунка может выглядеть значительно дороже, чем покрытие с явной имитацией дерева.