Часу обмаль: що треба встигнути зробити з томатами у вересні

У середині вересня томати в теплицях ще можуть цвісти й формувати нові зав'язі. Однак часу для їхнього розвитку залишається дедалі менше. Тому городникам варто оцінити стан кожного куща та прибрати все, що вже не встигне дати повноцінний урожай.

Городник, блогер і автор ютуб-каналу "Все своє" пояснює: від появи зав'язі до достигання плоду минає приблизно півтора місяця. Водночас швидкість розвитку значною мірою залежить від нічної температури.

Яка температура потрібна томатам восени?

За словами городника, томати активно ростуть, коли вночі температура не опускається нижче 15 градусів. Якщо ж повітря охолоджується до 10 – 15 градусів, рослина вже не розвивається так само інтенсивно, а лише підтримує наявні плоди.

Саме тому у вересні не варто залишати на кущах багато пізніх зав'язей. Насамперед потрібно берегти ті плоди, які вже сформувалися та мають шанс достигнути до похолодання.

Які квіти потрібно прибрати?

Нові квіти, що з'являються на кущах у середині вересня, навряд чи встигнуть пройти повний цикл розвитку. Тому городник радить видаляти пізній цвіт, особливо на високорослих сортах. Водночас зав'язі, які вже утворилися та мають достатній розмір, чіпати не варто.

Чи можна підживлювати томати у вересні: дивіться відео

Вони ще можуть вирости й дозріти за сприятливої погоди. Видалення зайвих квітів допоможе рослині не витрачати сили на нові, неперспективні утворення, а спрямувати ресурси на вже сформований урожай.

Якщо протягом сезону томати регулярно отримували поживні речовини, додаткове підживлення наприкінці вересня може бути зайвим. Натомість важливо стежити за поливом. Навіть восени ґрунт у теплиці може пересихати, а зеленим плодам для розвитку потрібна достатня кількість вологи. Тому повністю припиняти полив не варто, якщо земля суха.

Чому потрібно прибрати верхівки кущів?

На високорослих томатах у вересні часто продовжують з'являтися нові пагони, верхівки та квіткові кисті. Проте вони вже можуть не встигнути сформувати врожай до холодів. Городник радить прибрати такі верхівки, залишивши на кущі лише ті частини, які мають реальні шанси дати стиглі плоди. Це дозволить спрямувати сили рослини на дозрівання вже наявних томатів.

Чи можуть томати плодоносити до заморозків?

Якщо заморозків не буде, тепличні томати можуть продовжувати плодоносити навіть наприкінці вересня. Особливо це стосується кущів, на яких уже є багато зелених і стиглих плодів. Водночас після заморозку рослини можуть отримати серйозні пошкодження й уже не відновитися, навіть якщо згодом знову потеплішає. Тому великі зелені плоди варто берегти, а пізні квіти, зайві зав'язі та непотрібні верхівки – своєчасно видаляти.