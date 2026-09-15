Огородник, блогер и автор YouTube-канала "Все свое" объясняет: от появления завязи до созревания плода проходит примерно полтора месяца. При этом скорость развития в значительной степени зависит от ночной температуры.

Какая температура нужна томатам осенью?

По словам садовода, помидоры активно растут, когда ночью температура не опускается ниже 15 градусов. Если же воздух охлаждается до 10–15 градусов, растение уже не развивается так же интенсивно, а лишь поддерживает имеющиеся плоды.

Именно поэтому в сентябре не стоит оставлять на кустах много поздних завязей. Прежде всего нужно беречь те плоды, которые уже сформировались и имеют шанс созреть до наступления похолодания.

Какие цветки нужно удалить?

Новые цветки, появляющиеся на кустах в середине сентября, вряд ли успеют пройти полный цикл развития. Поэтому огородник советует удалять поздний цвет, особенно на высокорослых сортах. В то же время завязи, которые уже образовались и достигли достаточного размера, трогать не стоит.

Можно ли подкармливать помидоры в сентябре: смотрите видео

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Они еще могут вырасти и созреть при благоприятной погоде. Удаление лишних цветов поможет растению не тратить силы на новые, неперспективные образования, а направить ресурсы на уже сформировавшийся урожай.

Если в течение сезона помидоры регулярно получали питательные вещества, дополнительная подкормка в конце сентября может оказаться лишней. Зато важно следить за поливом. Даже осенью почва в теплице может пересыхать, а зеленым плодам для развития требуется достаточное количество влаги. Поэтому полностью прекращать полив не стоит, если земля сухая.

Почему нужно удалять верхушки кустов?

На высокорослых томатах в сентябре часто продолжают появляться новые побеги, верхушки и цветочки. Однако они уже могут не успеть сформировать урожай до наступления холодов. Огородник советует удалить такие верхушки, оставив на кусте только те части, которые имеют реальные шансы дать спелые плоды. Это позволит направить силы растения на созревание уже имеющихся помидоров.

Могут ли помидоры плодоносить до заморозков?

Если заморозков не будет, тепличные помидоры могут продолжать плодоносить даже в конце сентября. Особенно это касается кустов, на которых уже много зеленых и спелых плодов. В то же время после заморозков растения могут получить серьезные повреждения и уже не восстановиться, даже если впоследствии снова потеплеет. Поэтому большие зеленые плоды следует беречь, а поздние цветки, лишние завязи и ненужные верхушки – своевременно удалять.