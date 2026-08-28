Поляки масово обгортають дерева картоном: навіщо це робити до зими

Мало хто підозрює, але звичайний гофрований картон може стати несподіваним помічником у боротьбі зі шкідниками в саду. До прикладу, у Польщі садівникам радять обгортати ним стовбури фруктових дерев, щоб створити своєрідну пастку для комах.

Про цей простий та екологічний метод розповіли експерти польського видання Dziennik.

Чому шкідники ховаються в картоні?

Багато комах шукають затишні та захищені місця для розвитку, заляльковування або зимівлі. Гофрований картон із численними складками може імітувати природні щілини в корі дерева. Шкідники ховаються всередині такої обв'язки, після чого картон можна зняти та утилізувати разом із комахами.

За словами експертів, цей спосіб може допомогти зменшити чисельність окремих шкідників без постійного використання хімічних засобів захисту рослин.

Коли потрібно встановлювати картонні пояс?

Важливо правильно вибрати час, адже терміни залежать від життєвого циклу конкретного шкідника. Для боротьби, зокрема, зі сливовою плодожеркою перші картонні обв'язки радять встановлювати приблизно в середині травня.

Другу хвилю можна робити наприкінці літа. Весняні пояси наприкінці сезону знімають, а встановлені наприкінці серпня можуть залишати до зими або ранньої весни. Після використання картон необхідно правильно утилізувати, щоб шкідники, які залишилися всередині, не продовжили свій розвиток.



Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном / Фото Unsplash

Як правильно обгорнути дерево картоном?

Для пастки знадобиться звичайний гофрований картон шириною приблизно 10 – 20 сантиметрів. Його обгортають навколо стовбура, зазвичай на висоті близько 50 – 60 сантиметрів від землі, та фіксують шпагатом або мотузкою.

Водночас обв'язка не повинна надто сильно перетискати кору. Картонні пояси також потрібно регулярно перевіряти та за потреби замінювати.

Чи врятує картон весь сад?

Сам по собі картонний пояс не завжди здатен повністю захистити дерева, особливо якщо шкідників у саду вже дуже багато. Тому механічні пастки краще поєднувати з іншими методами захисту:

регулярним оглядом дерев,

прибиранням пошкоджених плодів та іншими профілактичними заходами.

Подібні картонні обв'язки можуть використовуватися не лише на сливах, а й на інших фруктових деревах – зокрема яблунях, грушах, вишнях, черешнях, персиках та абрикосах. Головне – враховувати, які саме шкідники є проблемою у конкретному саду.