Об этом простом и экологичном методе рассказали эксперты польского издания "Dziennik".

Почему вредители прячутся в картоне?

Многие насекомые ищут уютные и защищенные места для развития, окукливания или зимовки. Гофрированный картон с многочисленными складками может имитировать естественные щели в коре дерева. Вредители прячутся внутри такой обвязки, после чего картон можно снять и утилизировать вместе с насекомыми.

По словам экспертов, этот способ может помочь уменьшить численность отдельных вредителей без постоянного использования химических средств защиты растений.

Когда нужно устанавливать картонные обвязки?

Важно правильно выбрать время, ведь сроки зависят от жизненного цикла конкретного вредителя. Для борьбы, в частности, со сливовой плодожоркой первые картонные обвязки рекомендуют устанавливать примерно в середине мая.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Вторую волну можно проводить в конце лета. Весенние пояса в конце сезона снимают, а установленные в конце августа можно оставлять до зимы или ранней весны. После использования картон необходимо правильно утилизировать, чтобы вредители, оставшиеся внутри, не продолжили свое развитие.



Почему поляки обертывают фруктовые деревья картоном / Фото Unsplash

Как правильно обернуть дерево картоном?

Для ловушки понадобится обычный гофрированный картон шириной примерно 10–20 сантиметров. Его обматывают вокруг ствола, обычно на высоте около 50–60 сантиметров от земли, и закрепляют шпагатом или веревкой.

При этом обвязка не должна слишком сильно сдавливать кору. Картонные пояса также нужно регулярно проверять и при необходимости заменять.

Сможет ли картон спасти весь сад?

Сам по себе картонный пояс не всегда способен полностью защитить деревья, особенно если вредителей в саду уже очень много. Поэтому механические ловушки лучше сочетать с другими методами защиты:

регулярным осмотром деревьев,

уборкой поврежденных плодов и другими профилактическими мерами.

Подобные картонные обвязки можно использовать не только на сливах, но и на других фруктовых деревьях – в частности, на яблонях, грушах, вишнях, черешнях, персиках и абрикосах. Главное – учитывать, какие именно вредители представляют проблему в конкретном саду.