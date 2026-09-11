Городники роблять це щороку: які сидерати категорично не варто сіяти разом

Після збору врожаю город не обов'язково залишати порожнім. Восени на грядках можна посіяти сидерати – рослини, які захищають ґрунт від ерозії, допомагають стримувати бур'яни, покращують його структуру та після перегнивання повертають частину поживних речовин.

Однак бездумно засівати ними всю ділянку не варто. Як пише University of Minnesota Extension, деякі культури мають спільні хвороби та шкідників і можуть створити проблеми для майбутнього врожаю.

Які сидерати можна сіяти восени?

Для вересневого посіву найчастіше обирають культури, які встигають сформувати достатню зелену масу до настання холодів.

Овес швидко сходить, активно нарощує кореневу систему та добре підходить для захисту ґрунту. У холодних регіонах він може вимерзнути взимку, залишивши після себе рослинні рештки.

швидко сходить, активно нарощує кореневу систему та добре підходить для захисту ґрунту. У холодних регіонах він може вимерзнути взимку, залишивши після себе рослинні рештки. Озиме жито значно краще переносить морози й може продовжувати рости навесні. Його часто використовують на ділянках, де наступного року планують пізні посадки.

значно краще переносить морози й може продовжувати рости навесні. Його часто використовують на ділянках, де наступного року планують пізні посадки. Гірчиця швидко проростає та формує багато зеленої маси. Вона популярна серед городників як осінній сидерат, однак має важливе обмеження – належить до родини капустяних.

швидко проростає та формує багато зеленої маси. Вона популярна серед городників як осінній сидерат, однак має важливе обмеження – належить до родини капустяних. Фацелія вважається одним із найбільш універсальних варіантів для сівозміни. Вона не має спільних із більшістю овочевих культур шкідників і хвороб, швидко розвивається та добре пригнічує бур'яни.

вважається одним із найбільш універсальних варіантів для сівозміни. Вона не має спільних із більшістю овочевих культур шкідників і хвороб, швидко розвивається та добре пригнічує бур'яни. А ось гречку для пізнього вересневого посіву обирати варто обережно. Вона швидко росте, але дуже чутлива до заморозків, тому більше підходить для літньо-осіннього періоду після ранніх овочів.



Гречку для пізнього вересневого посіву обирати варто обережно / Фото Unsplash

Які сидерати не варто садити поруч?

Головне правило – враховувати родину рослини та майбутню сівозміну. Найбільше уваги потребують гірчиця та олійна редька. Обидві культури належать до капустяних, так само як капуста, броколі, редис, ріпа та інші представники родини. Тому висівати їх перед капустяними культурами або на грядках, де вони росли раніше, – не найкраща ідея.

Спільна родина означає ризик накопичення однакових хвороб і шкідників. Просте правило: якщо навесні на цій грядці плануєте капусту, броколі, редис чи інші хрестоцвіті, краще обрати фацелію, овес або інший сидерат із неспорідненої групи.

Чи можна змішувати різні сидерати?

Так, суміші можуть бути навіть ефективнішими за монопосів. Наприклад, овес із викою поєднують для одночасного формування рослинного покриву та збагачення ґрунту азотом. Для осіннього захисту ділянки також використовують жито з викою.

Злакова культура формує густу кореневу систему, а бобова допомагає накопичувати азот завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями. Проте змішувати культури лише за принципом «чим більше, тим краще» не варто. Перед посівом потрібно врахувати, що росло на грядці цього року і що планується посадити наступного сезону.