Однако не стоит бездумно засевать ими весь участок. Как пишет University of Minnesota Extension, у некоторых культур есть общие болезни и вредители, и они могут создать проблемы для будущего урожая.

Какие сидераты можно сеять осенью?

Для сентябрьского посева чаще всего выбирают культуры, которые успевают сформировать достаточную зеленую массу до наступления холодов.

  • Овес быстро всходит, активно наращивает корневую систему и хорошо подходит для защиты почвы. В холодных регионах он может вымерзнуть зимой, оставив после себя растительные остатки.
  • Озимая рожь значительно лучше переносит морозы и может продолжать расти весной. Ее часто используют на участках, где в следующем году планируются поздние посадки.
  • Горчица быстро прорастает и образует много зеленой массы. Она популярна среди огородников как осенний сидерат, однако имеет важное ограничение – относится к семейству крестоцветных.
  • Фацелия считается одним из самых универсальных вариантов для севооборота. У нее нет общих с большинством овощных культур вредителей и болезней, она быстро развивается и хорошо подавляет сорняки.
  • А вот гречиху для позднего сентябрьского посева выбирать следует осторожно. Она быстро растет, но очень чувствительна к заморозкам, поэтому больше подходит для летне-осеннего периода после ранних овощей.


Гречку для позднего сентябрьского посева следует выбирать осторожно / Фото Unsplash

Какие сидераты не стоит сажать рядом?

Главное правило – учитывать семейство растения и будущее севооборот. Больше всего внимания требуют горчица и масличная редька. Обе культуры относятся к капустным, так же как капуста, брокколи, редис, репа и другие представители семейства. Поэтому высевать их перед капустными культурами или на грядках, где они росли ранее, – не лучшая идея.

Общее семейство означает риск накопления одинаковых болезней и вредителей. Простое правило: если весной на этой грядке вы планируете выращивать капусту, брокколи, редис или другие крестоцветные, лучше выбрать фацелию, овес или другой сидерат из неродственной группы.

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Можно ли смешивать разные сидераты?

Так, смеси могут быть даже эффективнее монокультур. Например, овес с викой сочетают для одновременного формирования растительного покрова и обогащения почвы азотом. Для осенней защиты участка также используют рожь с викой.

Злаковая культура формирует густую корневую систему, а бобовая помогает накапливать азот благодаря симбиозу с клубневыми бактериями. Однако смешивать культуры только по принципу "чем больше, тем лучше" не стоит. Перед посевом нужно учесть, что росло на грядке в этом году и что планируется посадить в следующем сезоне.