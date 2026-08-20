Пожежники її обожнюють: яка рослина може стримувати поширення вогню біля дому

Тривала спека та посуха підвищують ризик пожеж, і небезпека стосується не лише лісів чи полів. Вогонь може швидко поширюватися і навколо приватних будинків, особливо якщо поруч є суха трава, легкозаймиста мульча або рослинність.

Однак правильно підібрані рослини можуть допомогти створити навколо будинку своєрідну буферну зону. Про це повідомляє видання Gardening Know How.

Які рослини можуть бути менш займистими?

Одним із найпопулярніших варіантів є очиток (седум). Його товсте листя утримує значну кількість вологи, а сама рослина залишається низькою та утворює щільний покрив. Завдяки цьому вона може бути кращим вибором для сухих ділянок, ніж висока суха трава.

Ще один варіант — молодило. Воно формує щільні розетки з соковитого листя, добре переносить спеку та посуху і практично не потребує догляду. Також можна звернути увагу на делосперму – сукулент, який утворює щільний зелений килим і в теплий період радує яскравими квітами.



Молодило добре переносить спеку та посуху / Фото Unsplash

Водночас важливо розуміти: жодна рослина не може гарантувати захист будинку від пожежі. Навіть вогнестійка рослинність може загорітися за екстремальних умов.

Де їх краще висаджувати?

Найбільше значення має простір безпосередньо біля будинку. Саме тут варто уникати сухої рослинності та легкозаймистих матеріалів. Замість шару соснової кори чи іншої органічної мульчі біля будівлі можна використовувати:

гравій,

щебінь,

каміння.

Ґрунтопокривні рослини при цьому можуть заповнити простір між ними. Особливо важливо не допускати накопичення сухого листя, гілок та іншого рослинного сміття біля стін, під терасою чи поруч із вікнами.

Якщо ж ділянка розташована в районі з високим ризиком пожеж, найкраще працює не одна "чарівна" рослина, а комплекс заходів:

очищення території від сухої рослинності,

правильний вибір мульчі,

обрізання гілок дерев та підтримання рослин у належному стані.

Тож очиток, молодило чи делосперма можуть стати цікавим доповненням до такого саду.