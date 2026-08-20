Однако правильно подобранные растения могут помочь создать вокруг дома своеобразную буферную зону. Об этом сообщает издание Gardening Know How.

Какие растения могут быть менее воспламеняемыми?

Одним из самых популярных вариантов является очиток ( седум). Его толстые листья удерживают значительное количество влаги, а само растение остается невысоким и образует плотный покров. Благодаря этому оно может быть лучшим выбором для сухих участков, чем высокая сухая трава.

Еще один вариант – молодило. Оно образует плотные розетки из сочных листьев, хорошо переносит жару и засуху и практически не требует ухода. Также можно обратить внимание на делосперму – суккулент, который образует плотный зеленый ковер и в теплый период радует яркими цветами.



Молодило хорошо переносит жару и засуху / Фото Unsplash

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В то же время важно понимать: ни одно растение не может гарантировать защиту дома от пожара. Даже огнестойкая растительность может загореться в экстремальных условиях.

Где их лучше высаживать?

Наибольшее значение имеет пространство непосредственно возле дома. Именно здесь следует избегать сухой растительности и легковоспламеняющихся материалов. Вместо слоя сосновой коры или другой органической мульчи возле здания можно использовать:

гравий,

щебень,

камни.

Почвопокровные растения при этом могут заполнить пространство между ними. Особенно важно не допускать скопления сухой листвы, веток и другого растительного мусора у стен, под террасой или рядом с окнами.

Если же участок расположен в районе с высоким риском пожаров, лучше всего работает не одно "волшебное" растение, а комплекс мер:

очистка территории от сухой растительности,

правильный выбор мульчи,

обрезка ветвей деревьев и поддержание растений в надлежащем состоянии.

Поэтому очиток, молодило или делосперма могут стать интересным дополнением к такому саду.