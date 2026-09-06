Так вже ніхто не робить: 8 речей на кухні, які видають старий ремонт

Ще кілька років тому така кухня могла здаватися еталоном сучасного ремонту. Але часи змінюються – і те, що недавно було модним, сьогодні дедалі частіше називають незручним, перевантаженим або просто застарілим.

Керівник команди "ЧуницькийРемонт" Олексій Чуницький у коментарі 24 Каналу розповів, які рішення під час облаштування кухні вже не відповідають сучасним підходам до інтер'єру. Головний тренд сьогодні – лаконічність, функціональність і комфорт без зайвих деталей.

Що саме вже вийшло з моди?

Верхні шафи по всій стіні

Суцільний ряд верхніх кухонних шаф поступово відходить у минуле. Особливо якщо ними намагаються заповнити буквально кожен сантиметр стіни. Сучасні кухні часто виглядають легше: частину верхніх модулів замінюють відкритим простором, декоративними панелями або залишають стіну вільною.

Водночас це не означає, що від верхніх шаф потрібно відмовлятися повністю. Якщо кухня невелика, вони залишаються практичним способом організувати зберігання.

Глянцеві та кольорові фасади

Яскраві глянцеві кухні свого часу були одним із головних символів сучасного ремонту. Тепер такий підхід дедалі частіше поступається спокійнішим рішенням. У тренді:

матові поверхні,

природні відтінки,

стриманий дизайн.

Вони легше вписуються в інтер'єр і не створюють відчуття надмірної декоративності.



Глянцеві фасади виглядають застаріло / Фото Unsplash

Мікрохвильовка просто на стільниці

Ще один момент, який може візуально перевантажувати кухню, – окрема мікрохвильова піч, що займає частину робочої поверхні. Сучасний підхід передбачає продумане розміщення техніки. Якщо дозволяє планування, її можна інтегрувати в кухонний гарнітур або передбачити для неї окрему нішу. Це не лише питання зовнішнього вигляду. Вільна стільниця означає більше місця для приготування їжі.

Надлишок декору та відкритих полиць

Відкриті полиці можуть виглядати ефектно на фотографіях, але в реальному житті вони швидко перетворюються на місце для пилу, банок, чашок та всіляких дрібниць. Тому замість великої кількості відкритих секцій зараз частіше обирають закриті системи зберігання.

Декор також не повинен заповнювати кожну вільну поверхню. Чим менше візуального шуму, тим простіше підтримувати кухню охайною.



Відкриті полиці можуть швидко перетворюються на місце для пилу / Фото Unsplash

Масивні пластикові плінтуси на стільниці

Великі пластикові плінтуси, які помітно виступають на стику стільниці та стіни, також називають рішенням, що втратило актуальність. Замість них використовують більш непомітні способи оформлення стику – наприклад, тонкі профілі або герметичне примикання стільниці до фартуха. Так кухня виглядає цілісніше та акуратніше.

Багаторівневі стелі

Складні конструкції з кількома рівнями, декоративними нішами та великою кількістю вбудованих елементів більше не є обов'язковою ознакою дорогого ремонту. На зміну їм прийшли простіші стелі та продумане освітлення. Особливо це актуально для невеликих кухонь, де складна стеля може візуально "з'їдати" висоту приміщення.



Складні конструкції більше не є обов'язковою ознакою дорогого ремонту / Фото Unsplash

Барна стійка з хромованою трубою

Колись така конструкція була майже обов'язковим атрибутом кухні в сучасному стилі. Йдеться про класичну барну стійку з металевою опорою-трубою та високими стільцями. Сьогодні перевагу частіше віддають островам, півостровам або звичайним обіднім зонам, які краще відповідають реальним потребам сім'ї.

Що приходить на зміну старим кухонним рішенням?

За словами Олексія Чуницького, сучасна кухня дедалі більше орієнтується не на декоративність, а на зручність щоденного користування. Тому замість великої кількості деталей обирають прості фасади, продумані системи зберігання, інтегровану техніку, спокійні кольори та якісне освітлення.

І головне – не кожен елемент, який називають "застарілим", потрібно терміново демонтувати. Якщо кухня зручна для вас, а її рішення добре працюють у побуті, мода сама по собі не є причиною затівати новий ремонт.