Плитка вже всім набридла: який матеріал зробить кухню сучасною у 2026 році

Керамічна плитка довгий час була одним із найпопулярніших матеріалів для кухонного фартуха. Однак у 2026 році дизайнери дедалі частіше звертаються до натуральних матеріалів. Зокрема, дерев'яні панелі та ламелі додають інтер'єру тепла й допомагають зробити кухню частиною єдиного простору з вітальнею чи їдальнею.

Який матеріал зробить кухню сучасною у 2026 році – розповіли експерти видання Gazeta.pl.

Чому дерево повертається в кухонний інтер'єр?

Дошки, ламелі та панелі дозволяють змінити вигляд кухні без повної заміни меблів. Вони пом'якшують строгість гладких фасадів і добре поєднуються як із сучасними мінімалістичними гарнітурами, так і з класичним оформленням.

У 2026 році натуральні матеріали загалом залишаються помітною тенденцією в дизайні кухонь. Дослідження NKBA також фіксує зростання популярності органічних і природних стилів та деревної текстури.

Як укладання змінює вигляд кухні?

Вертикальні ламелі можуть візуально витягувати простір угору, а горизонтальні дошки роблять його ширшим. Великі панелі створюють цілісну поверхню, яку можна візуально поєднати зі стільницею або фасадами.

Чому дерево повертається в кухонний інтер'єр / Фото Unsplash

Як захистити дерево від води та жиру?

Необроблена деревина погано підходить для зони, яка постійно контактує з вологою та забрудненнями. Поверхню потрібно захищати відповідним лаком або олією, а стик між фартухом і стільницею – якісно герметизувати. Для очищення краще використовувати м'яку злегка вологу серветку. Абразивні губки та агресивні засоби можуть пошкодити захисне покриття.

Важливо! Дерево не рекомендують використовувати безпосередньо біля джерела високої температури або відкритого полум'я. У зоні за варильною поверхнею безпечнішими варіантами будуть камінь, метал, кераміка або скло.

Тож плитка не зникає з кухонь, але у 2026 році вона вже не є єдиним варіантом. Дерев'яні панелі можуть стати стильним рішенням для тих, хто хоче додати інтер'єру природності та затишку – за умови правильного захисту матеріалу.