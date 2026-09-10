Ремонт без долгов: 5 дизайнерских хитростей, которые помогут сэкономить деньги

Ремонт легко может превратиться в дорогостоящий проект, если пытаться сделать каждый элемент интерьера дорогим. В то же время стильное пространство можно обустроить без лишних затрат.

Издание Homes & Gardens собрало дизайнерские решения, которые помогают сэкономить без ущерба для комфорта.

Почему стоит сначала определиться со стилем?

Перед покупкой отделочных материалов, мебели и декора важно сформировать целостную концепцию. Это поможет избежать импульсивных покупок и вещей, которые впоследствии придется заменять. Один стиль можно воплотить как дорого, так и бюджетно – главное, чтобы все элементы гармонично сочетались между собой.

Где и как оптимизировать расходы?

Отделка стен

Покраска может стать практичной альтернативой обоям. Ее легко обновить в будущем, просто изменив цвет. При этом не все стены нужно одинаково тщательно выравнивать. Особое внимание стоит уделить поверхностям, на которые падает направленный свет, ведь он подчеркивает неровности.



Стены можно покрасить почти без выравнивания / Фото Unsplash

Варианты освещения

Одного центрального светильника недостаточно для комфортного интерьера. Лучше сочетать общее, локальное и декоративное освещение. На кухне стоит подсветить рабочую поверхность, в спальне – зону возле кровати, а в ванной – зеркало. Так можно использовать только нужную группу света.

Плитка

Плиткой можно отделать зоны, контактирующие с водой, а остальные стены покрасить влагостойкой краской. Это снижает затраты на материалы и работу. Если цвет стен близок к оттенку потолка, помещение может казаться выше.



Плиткой можно отделать зоны, контактирующие с водой / Фото Unsplash

Автоматизация

"Умные" выключатели, диммеры и голосовое управление могут частично заменить сложные схемы с большим количеством выключателей. В то же время полностью отказываться от физического управления не стоит.

Высота дверей

Более высокие двери стоят дороже, но даже полотно высотой около 2,3 метра может визуально изменить пропорции комнаты и сделать потолок выше. В то же время двери не обязательно должны доходить до потолка.

На чем лучше не экономить?

Экономить можно на декоре, части отделки, количестве плитки или выключателей. Зато планировка, электрика, освещение, инженерные системы и качество монтажа определяют комфорт и долговечность ремонта. Лучший принцип экономии – тратить больше на то, что сложно переделать, и экономить на деталях, которые легко заменить.