Хороший интерьер состоит не только из мебели или цвета стен. Важны каждая деталь и фактура, каждый материал, который создает атмосферу дома. Если перекрасить стены или переставить диван несложно, то базовую отделку изменить труднее.

Однако современные дизайнеры находят простые и эффектные способы освежить пространство без капитального ремонта. Своими секретами поделились специалисты издания Village, передает 24 Канал.

Как легко обновить интерьер?

Медная лента вместо латуни

Тренд на металлические акценты не исчезает, но классические латунные профили часто слишком дорогие и сложные в монтаже. Альтернатива – медная самоклеящаяся лента, которую обычно используют под ламинат. Ее приклеивают непосредственно на стену после покраски, создавая графические линии или узоры. Это доступный способ добавить блеска и "дорогого" вида даже простому интерьеру.

Гипсокартон как альтернатива стеновым панелям

Привычный гипсокартон может стать декоративным материалом. Если вместо стандартных листов использовать узкие панели и оставить между ними небольшие зазоры, образуется эффект геометрических панелей. Это выглядит современно, добавляет ритма пространству и легко обновляется покраской.

Керамогранит на стене

Длинная пустая стена в гостиной - не проблема, если использовать керамогранит с текстурой камня или бетона. Такой акцент выглядит дорого, добавляет глубины и структуры интерьеру. Особенно эффектно – в современных или экоинтерьерах, где сочетаются природные материалы.



Текстура камня на стене / Фото Unsplash

Кухня без "стеклянной витрины"

Стеклянные фасады уступают место открытым полкам или комбинации различных материалов – дерева, металла, цветного пластика. Новый прием – фартук, который выходит за пределы шкафов и создает единый фон для кухонного гарнитура. Такой дизайн добавляет легкости, современности и пространства.

Какие еще есть тренды в дизайне интерьеров?

Использование натуральных, экологических материалов (дерево, камень, переработанные текстиле) и акцент на долговечность, пишет издание Artsy. Переосмысление цвета: глубокие земляные тона, насыщенные зеленый, бордовый, темно-синий, и "материальное окрашивание" стен/потолка одним материалом. Возвращение к прикладному искусству и ручной работе: мебель и декор, которые имеют характер, текстуру, "историю".

Какой тренд в декоре вы больше не увидите в 2026 году?

В 2026 году минимализм, где "все идеально подходит друг к другу", потеряет актуальность в пользу пространств с неожиданными акцентами и менее стерильным дизайном.

Дизайнеры прогнозируют исчезновение популярных трендов геометрической мебели и холодных серых оттенков, отдавая предпочтение более теплым и более человечным формам дома.

Современный интерьер – это про индивидуальность и гибкость. Немного фантазии, правильный материал – и даже обычная квартира может выглядеть как дизайнерский проект. Как говорят эксперты: главное не бюджет, а желание экспериментировать.