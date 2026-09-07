Мороз не страшен: как утеплить старые деревянные окна, чтобы сохранить тепло в доме

С наступлением холодов потери тепла через старые деревянные окна и двери становятся особенно заметными. Даже если отопление работает исправно, сквозняки через щели могут сделать комнаты значительно холоднее. В то же время не всегда нужно сразу менять старые конструкции – перед зимой их можно недорого утеплить своими руками.

24 Канал расскажет, как подготовить дом к холодам.

Как подготовить деревянные окна?

Перед утеплением окна нужно тщательно осмотреть. Особое внимание стоит обратить на места, где рамы прилегают друг к другу, а также на стыки стекла с деревом и щели между рамой и стеной. Сначала поверхности следует очистить от пыли, грязи и старой отслаивающейся краски. Если древесина влажная, ее необходимо хорошо просушить.

Для небольших щелей между рамами можно использовать самоклеящийся уплотнитель из резины или поролона. Его наклеивают на сухую и чистую поверхность в местах соприкосновения створок. Еще один простой вариант – бумажный или малярный скотч. Он поможет перекрыть небольшие щели, через которые проникает холодный воздух. Однако такой способ скорее подходит в качестве временного решения.

Почему закрыть большие щели?

Если между деревянными элементами есть заметные зазоры, одного уплотнителя может оказаться недостаточно. В таких случаях щели сначала заполняют материалом, а сверху герметизируют. Для этого можно использовать акриловый герметик – особенно для внутренних стыков. Он хорошо подходит для небольших неподвижных щелей, и после высыхания его можно покрасить.

Если щель очень большая, ее сначала заполняют подходящим материалом, а затем закрывают герметиком. Важно не оставлять пустоты, через которые холодный воздух сможет проникать в помещение. Отдельно стоит проверить место между оконной рамой и стеной. Если там есть сквозняк, проблему лучше устранить именно в этом стыке, ведь простое заклеивание рамы не всегда поможет.



Как утеплить деревянные окна / Фото Unsplash

Как утеплить двери?

Через щели вокруг старых дверей в помещение также может попадать холодный воздух. Самый простой способ борьбы с сквозняками – установить уплотнитель по периметру дверного полотна. Перед его наклеиванием поверхность нужно очистить и обезжирить.

Уплотнитель должен плотно прилегать к дверной коробке, но не мешать двери нормально закрываться. Особое внимание следует уделить нижней части двери. Если между створкой и полом остается большой зазор, его можно закрыть:

специальным дверным уплотнителем,

щетковым валиком.

Для старых входных дверей дополнительно можно использовать теплоизоляционное полотно или другой утеплительный материал, закрепив его на внутренней стороне двери.



Что стоит знать об утеплении дверей / Фото Unsplash

Что сделать перед зимой?

Чтобы утепление было эффективным, не стоит ограничиваться лишь заклеиванием очевидных щелей. Перед наступлением холодов желательно проверить все места стыков окон и дверей. Обнаружить сквозняк можно даже без специального оборудования: достаточно в холодную погоду провести рукой вдоль стыков или воспользоваться тонкой полоской бумаги.

Если она заметно двигается под воздействием воздушного потока, это место требует дополнительной изоляции. Правильно подобранный уплотнитель, герметизация щелей и утепление дверей помогут уменьшить сквозняки и потери тепла. А главное – подготовить старые окна и двери к холодам можно без значительных затрат и сложного ремонта.