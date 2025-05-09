5 способов сделать кухню визуально большей

Часто кухни в квартирах небольшие. Кроме того, там надо разместить немало мебели и бытовой техники. Поэтому, чтобы пространство не выглядело загроможденным, стоит все правильно расставить.

Как расставить мебель и технику, чтобы кухня казалась больше, – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Что сделать, чтобы кухня казалась больше

Основатель компании Cookology Эндрю Райт поделился советами, как сделать так, чтобы кухня казалась больше. Так, он рекомендует пользоваться "правилом треугольника", а также проверенными советами, с помощью которых кухню можно сделать визуально больше.

"Правило треугольника"

Райт объяснил, что "правило треугольника" достаточно простое. Так, кухню стоит разделить на 3 зоны: приготовление пищи, сервировка блюд, мытье посуды. Это позволяет создать воображаемый треугольник.

По словам эксперта, каждая зона должна быть как можно ближе к другой. Это делает кухню намного эффективнее, ведь разместив зоны, которые больше всего используются, рядом, то можно уменьшить объем работы для всех процессов. Кроме того, такой способ позволяет сделать кухню визуально просторнее.

Чистая кухня

Чтобы кухня казалась просторной, следует поддерживать ее в чистоте и порядке. Не заставляйте все полки различным хламом, кухонными вещами или бытовой техникой. Организуйте шкафы для хранения всех необходимых вещей, а столешницы – оставьте пустыми или с минимальными принадлежностями.



Как сделать кухню визуально больше / Фото Unsplash

Естественный свет

Естественный свет может сотворить чудеса и визуально увеличить пространство комнаты. Не забывайте открывать шторы и жалюзи, чтобы дневной свет наполнял кухню.

Если естественного света мало, то для кухни стоит выбирать светлые цвета, чтобы комната казалась больше за счет светлых тонов.

Подсветка на шкафах

Дополнительная подсветка на шкафах имеет важное значение. Поскольку мебель может создавать дополнительные тени, которые визуально уменьшают комнату, то стоит добавить подсветку. Легкий свет под шкафом будет создавать иллюзию пространства и придаст шарма.

Настольная техника

Многие считают, что на маленькой кухне нет места для мелкой бытовой техники. Впрочем, это не совсем так. Конечно, если приборов много, то это будет загромождать пространство и делать комнату меньше. Однако от тостера, чайника или микроволновой печи, которые будут стоять на столешнице, комната точно не будет становиться меньше.

Главное, чтобы кухня была функциональной и имела все необходимое для удобного процесса приготовления пищи.