Уход за мрамором может быть сложнее, чем за другими популярными материалами, из-за пористой природы этого камня. Лучшим вариантом здесь будет очень бережная очистка.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и @sabrinastavenjord, агрессивная химия может повредить материал, поэтому важно вдумчиво подходить к очистке мрамора. Что об этом стоит знать, рассказываем далее.

К теме Чтобы блеск не исчезал: как правильно мыть ламинированный пол

Как почистить мрамор?

Мягкое средство для мытья посуды – это одно из самых универсальных средств для чистки, прекрасно подходит для ухода за мраморными поверхностями. Кроме того, способ его использования очень прост:

Начните со смешивания небольшого количества средства для мытья посуды с нейтральным pH в ведре с теплой водой.

Смочите мягкую ткань из микрофибры раствором, а затем выкрутите ее.

Осторожно протрите мраморную поверхность, обращая внимание на любые участки, на которых могут быть пятна или разливы.

Часто промывайте ткань на протяжении всего процесса и обязательно меняйте воду при необходимости.

Обязательно тщательно высушите мраморную поверхность чистой сухой тканью. Это поможет избежать повреждения герметика и возможного появления пятен.

Как еще можно очистить мрамор?

Другой способ очистить мрамор – это смешать пищевую соду и перекись водорода до образования густой пасты.

Эту смесь можно наносить на любые загрязнения мрамора, чтобы очистить пятна почти мгновенно.

Все, что нужно, – это оставить ее на несколько часов, а дальше осторожно протереть поверхность влажной тряпкой.

Как очистить мрамор: смотрите видео

Что нужно знать об очистке других поверхностей?

Мрамор – это не единственная прихотливая поверхность дома. Также непростым в уходе может быть ламинат.

Этот материал чувствителен к чрезмерной влаге, поэтому ламинат следует правильно чистить, чтобы не повредить его.

К примеру, для ухода желательно выбирать неабразивные губки, средство для мытья посуды, пищевую соду, уксус, микрофибру и бумажные полотенца.