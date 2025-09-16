Чтобы не потерять красоту: как почистить мраморные поверхности дома
- Для очистки мрамора рекомендуется использовать мягкое средство для мытья посуды с нейтральным pH, смешанное с теплой водой, и мягкую ткань из микрофибры.
- Альтернативный метод очистки мрамора включает использование пасты из пищевой соды и перекиси водорода, которую следует оставить на несколько часов, а затем снять влажной тряпкой.
Уход за мрамором может быть сложнее, чем за другими популярными материалами, из-за пористой природы этого камня. Лучшим вариантом здесь будет очень бережная очистка.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и @sabrinastavenjord, агрессивная химия может повредить материал, поэтому важно вдумчиво подходить к очистке мрамора. Что об этом стоит знать, рассказываем далее.
Как почистить мрамор?
Мягкое средство для мытья посуды – это одно из самых универсальных средств для чистки, прекрасно подходит для ухода за мраморными поверхностями. Кроме того, способ его использования очень прост:
- Начните со смешивания небольшого количества средства для мытья посуды с нейтральным pH в ведре с теплой водой.
- Смочите мягкую ткань из микрофибры раствором, а затем выкрутите ее.
- Осторожно протрите мраморную поверхность, обращая внимание на любые участки, на которых могут быть пятна или разливы.
- Часто промывайте ткань на протяжении всего процесса и обязательно меняйте воду при необходимости.
- Обязательно тщательно высушите мраморную поверхность чистой сухой тканью. Это поможет избежать повреждения герметика и возможного появления пятен.
Как еще можно очистить мрамор?
Другой способ очистить мрамор – это смешать пищевую соду и перекись водорода до образования густой пасты.
Эту смесь можно наносить на любые загрязнения мрамора, чтобы очистить пятна почти мгновенно.
Все, что нужно, – это оставить ее на несколько часов, а дальше осторожно протереть поверхность влажной тряпкой.
Как очистить мрамор: смотрите видео
Что нужно знать об очистке других поверхностей?
Мрамор – это не единственная прихотливая поверхность дома. Также непростым в уходе может быть ламинат.
Этот материал чувствителен к чрезмерной влаге, поэтому ламинат следует правильно чистить, чтобы не повредить его.
К примеру, для ухода желательно выбирать неабразивные губки, средство для мытья посуды, пищевую соду, уксус, микрофибру и бумажные полотенца.