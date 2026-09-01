В Японии это наклеивают прямо на окна: недорогой способ, помогающий удерживать тепло

Зимой значительная часть тепла из помещения может теряться через окна. Особенно это ощущают жильцы квартир со старыми или недостаточно утепленными окнами. Однако у японцев есть интересный способ, который поможет сохранить тепло в доме без больших затрат.

Об этом интересном способе рассказало издание Japan Today: один из самых доступных способов уменьшить ощущение холода у окна – использовать обычную пузырчатую пленку, известную в быту как "пузырьки".

Зачем японцы наклеивают пленку на окна?

В Японии можно приобрести специальные рулоны пузырчатой пленки, предназначенные именно для утепления окон. Также для этого используют обычный упаковочный материал. Такой способ особенно актуален для жилья, где окна недостаточно хорошо удерживают тепло.

Пленка создает дополнительный изоляционный слой, при этом пропуская часть естественного света. Главное преимущество метода – его доступность. Для утепления не нужно менять окна или устанавливать сложные конструкции.

Как правильно наклеить "пузырьковую пленку" на окно?

Сначала необходимо измерить стеклянную поверхность и вырезать кусок пленки нужного размера. Перед наклеиванием стекло следует очистить от пыли и грязи. Один из простых способов крепления – слегка сбрызнуть поверхность стекла водой из пульверизатора и прижать пленку к окну.

В некоторых случаях для дополнительной фиксации используют ленту. Важно не закрывать механизмы открывания окна и оставлять возможность при необходимости проветривать помещение.

Как в Японии утепляют окна / Фото Unsplash

При установке важно правильно расположить материал. В рекомендациях по утеплению окон воздушно-пузырчатой пленкой обычно советуют размещать сторону с пузырьками к стеклу. Это помогает создать дополнительный воздушный слой между окном и материалом.

Каковы недостатки такого способа?

Несмотря на доступность, этот метод не может полностью заменить качественные энергоэффективные окна. Пленка также может ухудшать обзор из окна и изменять внешний вид помещения. Кроме того, ее эффективность зависит от состояния самого окна: если через рамы и уплотнители проникает холодный воздух, одного утепления стекла может быть недостаточно.

Поэтому воздушно-пузырчатую пленку следует рассматривать как временный и недорогой способ дополнительного утепления, а не как полноценную альтернативу ремонту или замене старых окон. В то же время для тех, кто хочет быстро подготовить дом к холодам без значительных затрат, этот простой японский лайфхак может стать одним из доступных вариантов.