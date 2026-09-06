Перец начнет краснеть быстрее: что нужно срочно сделать с кустами в сентябре

В сентябре кусты сладкого перца требуют особого внимания. Если на растениях осталось много зеленых плодов, лишние побеги и новые цветки могут только затягивать их созревание. Огородникам рекомендуют провести простую формировку кустов, чтобы направить силы растения на уже сформировавшийся урожай.

Опытная огородница и блогер Надежда Пидлисняк в видео на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" показала, как ухаживает за перцем в начале осени.

По ее словам, в конце сезона не стоит оставлять куст слишком загущенным. Прежде всего нужно удалить пасынки и побеги внутри растения, если на них нет завязей или плодов.

Для того чтобы плоды начали краснеть, им нужен прямой солнечный свет,

– отметила огородница.

Какие побеги перца нужно удалить в сентябре?

Начинать стоит с побегов, которые вряд ли успеют дать полноценный урожай до наступления холодов. Особое внимание следует уделить пустым пасынкам, которые растут внутри куста и загущают его. Такие побеги создают лишнюю тень, а растение продолжает тратить на них питательные вещества.

Если на пасынке нет сформировавшихся плодов или перспективной завязи, его можно аккуратно удалить. В то же время все уже сформировавшиеся перцы нужно оставить на кусте – именно на их наливание и созревание стоит направить ресурсы растения.

Оставляем буквально пару листочков и удаляем верхушки. Нам нужно, чтобы эти перчики, которые здесь есть, уже налились и покраснели,

– пояснила Надежда Пидлесняк.

Почему в сентябре стоит удалить новые цветы?

В начале осени перец может продолжать цвести и образовывать новые завязи. Однако во многих регионах времени до стабильного похолодания уже недостаточно, чтобы такие плоды успели полноценно вырасти и созреть. Поэтому огородница советует удалять новые бутоны и цветки, особенно на верхушках куста.

По ее словам, растение тратит часть сил на новое цветение, хотя в конце сезона важнее дать возможность уже имеющимся плодам набрать массу. Также рекомендуется прищипнуть верхушку куста. Это помогает остановить активное наращивание новых побегов и цветение.

После удаления лишних побегов куст становится менее густым, а плоды получают больше света и лучше проветриваются. Именно поэтому осенью особенно важно не оставлять на растении большой объем ненужной зеленой массы.



Что делать с перцем в сентябре / Фото Unsplash

Сформировавшимся плодам нужно время, тепло и благоприятные условия, чтобы перейти от зеленой технической спелости к характерной для сорта окраске. В результате после такой обрезки на кусте остаются преимущественно те плоды, которые имеют шансы созреть до наступления холодов. Огородница отмечает, что после обрезки солнечные лучи лучше попадают непосредственно на перцы, поэтому они могут быстрее менять цвет.