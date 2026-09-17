Могут захватить весь сад: 5 цветов, которые опасно оставлять без присмотра

Самосев может стать настоящей находкой для садоводов: не нужно каждый год высевать одни и те же цветы, ведь весной они снова появляются на клумбе. Однако некоторые декоративные растения размножаются настолько активно, что постепенно выходят за пределы отведенной территории.

GardeningKnowHow пишет, что они могут прорастать среди других цветов, на дорожках, в гравии и даже в небольших щелях. Если вы хотите сохранить опрятный вид сада, стоит знать, какие растения особенно легко размножаются семенами.

Какие цветки слишком легко размножаются?

Калифорнийский мак

Калифорнийский мак неприхотлив, хорошо переносит засуху и обильно цветет. После цветения он образует семенные коробочки, из которых семена легко высыпаются и могут разноситься ветром. Чтобы мак не распространялся по всему участку, отцветшие соцветия следует удалять до созревания семян.



Калифорнийский мак хорошо переносит сухую погоду / Фото Unsplash

Алисум

Алисум ценят за невысокий рост, обильное цветение и приятный аромат. Растение образует много мелких семян, которые могут прорастать не только на клумбе, но и возле дорожек и между плитками. Если самосев не нужен, отцветшие соцветия лучше вовремя убирать.



Алисум обладает приятным ароматом / Фото Unsplash

Незабудка

Незабудка хорошо растет в затененных местах и после цветения образует много семян. В следующем сезоне новые растения могут появиться вдали от первоначальной посадки. Контролировать распространение помогает удаление отцветших соцветий и лишних всходов.



Незабудка хорошо растет в затененных местах / Фото Unsplash

Аквилегия

Аквилегия привлекает необычными цветами и ажурной листвой. После цветения она образует семенные коробочки, а семена могут переноситься ветром. Если вы не хотите, чтобы аквилегии появились в разных уголках сада, коробочки следует срезать до созревания семян.



Семена аквилегии могут переноситься ветром / Фото Unsplash

Фиалка трехцветная

Фиалка трехцветная – компактное растение, которое хорошо себя чувствует в прохладную погоду. Она легко размножается самосевом, поэтому из нескольких растений со временем может образоваться целый ковер. Лишние всходы лучше удалять, пока они еще небольшие.



Фиалка трехцветная легко размножается самосевом / Фото Unsplash

Как контролировать самосев?

Самосев не обязательно является недостатком. Если вам нравится естественный, немного непринужденный вид сада, новые растения могут даже стать преимуществом. Проблема возникает тогда, когда цветки начинают вытеснять другие культуры или появляться там, где их не планировали.

Самый простой способ контролировать распространение – регулярно удалять отцветшие соцветия до созревания семян. А молодые всходы в нежелательных местах лучше удалять как можно раньше, пока они еще маленькие и легко извлекаются из почвы.

Так вы сможете сохранить преимущества самосева, но не допустите, чтобы клумба постепенно превратилась в хаотичные заросли.