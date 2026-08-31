Одно движение секатором – и урожая не будет: какие деревья нельзя обрезать осенью

Многие считают, что с наступлением холодов обязательно нужно взять в руки секатор и обрезать деревья. Однако радикальная обрезка плодовых деревьев может ослабить растения перед зимой и привести к подмерзанию молодых побегов.

Агроном, огородник и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь предупреждает: не все деревья стоит обрезать осенью.

Какие деревья нельзя сильно обрезать в начале осени?

По словам специалиста, это правило касается всех плодовых деревьев, в частности:

яблонь,

груш,

слив,

вишен и других культур.

Сразу после сбора урожая не стоит проводить радикальную обрезку старых ветвей. При этом летняя и зимняя обрезка имеют разное назначение.

Летом мы обрезаем однолетний прирост. То есть те веточки, которые отросли в этом году. Мы делаем это для того, чтобы улучшить освещение кроны, сделать его более равномерным и избежать загущения. А зимняя обрезка – это уже формирование кроны,

– пояснил агроном.

Именно поэтому после завершения плодоношения лучше не спешить с секатором и не удалять массово старые части дерева.

Что стоит знать об осенней обрезке деревьев: смотрите видео

Почему обрезка плодовых деревьев в конце лета опасна?

Сильная обрезка может спровоцировать активный рост новых побегов. После удаления старой древесины на растении пробуждаются спящие почки, которые начинают формировать молодой прирост. Проблема в том, что до первых морозов такие побеги могут не успеть полностью созреть и окрепнуть.

Когда мы обрезаем древесину, которой больше одного года, очень сильно пробуждаются спящие почки, начинают расти новые побеги. Они не прекратят свое развитие до морозов, а останутся молодыми, незрелыми, поэтому с большей вероятностью просто подмерзнут,

– предупредил специалист.

Померзшие побеги могут стать проблемой уже следующей весной. Поврежденные части растения более уязвимы к болезням и вредителям.

Как осенняя обрезка влияет на будущий урожай?

Осенью плодовые деревья проходят важный этап подготовки к зиме. Перед листопадом растение постепенно перемещает питательные вещества из листьев в другие части. По словам агронома, накопленные ресурсы используются для формирования плодовых почек и подготовки древесины к холодам.

"Осенью дерево, прежде чем сбрасывать листья, берет из них все полезные вещества, микро- и макроэлементы и закладывает их в плодовые почки и в древесину, чтобы хорошо перезимовать", – отметил Игорь.

Слишком сильная обрезка в этот период может уменьшить способность дерева накопить необходимый запас питательных веществ.

Когда лучше обрезать плодовые деревья?

Агроном советует отложить радикальную обрезку до того момента, когда дерево полностью завершит активные сезонные процессы. Лучше всего дождаться, пока растение сбросит листья и перейдет в состояние зимнего покоя.

Для всех плодовых деревьев рекомендация одна: не проводите обрезку в конце лета. Дождитесь, пока дерево сбросит листья, перейдет в состояние зимнего покоя, и только потом обрезайте как хотите,

– посоветовал специалист.

При этом ждать обязательно до ранней весны не нужно. По словам эксперта, обрезку можно начинать осенью, но только после того, как дерево полностью подготовится к зимнему периоду.