Это правило спасет ваш урожай от гнили: почему свеклу нужно выкапывать раньше моркови

Свеклу и морковь часто убирают примерно в одно и то же время, однако откладывать уборку свеклы до поздней осени не стоит. Первые заморозки могут повредить корнеплоды, поэтому они будут хуже храниться и могут начать гнить.

Как пишет Homes & Gardens, если синоптики прогнозируют заморозки, со сбором лучше не медлить. Главная причина – часть свеклы выступает над поверхностью земли, поэтому ее верхушка сильнее страдает от холода. Поврежденные морозом ткани могут впоследствии стать очагом гнили во время хранения.

Как понять, что свеклу уже пора выкапывать?

Ориентироваться только на календарь не стоит. Один из главных признаков – состояние ботвы. Если нижние листья начали желтеть, вянуть и терять упругость, корнеплоды уже могут быть готовы к сбору. Стоит также обратить внимание на размер овощей.

Переросшая свекла может стать грубой, твердой и волокнистой, поэтому затягивать со сбором тоже не стоит.



Почему свеклу нужно выкапывать раньше моркови / Фото Unsplash

Как правильно собрать свеклу?

Для уборки урожая лучше выбрать сухой день. Корнеплоды осторожно подкапывают садовыми вилами и извлекают из земли, стараясь не повредить кожуру. После этого ботву обрезают, оставляя небольшой черешок.

Свеклу перебирают и отделяют треснувшие, поврежденные или подмерзшие корнеплоды. Здоровые овощи можно немного подсушить в затененном месте. Мыть их перед укладкой на хранение не нужно – лишняя влага может сократить срок хранения.

А что с морковью?

Морковь лучше переносит прохладную осеннюю погоду, поэтому ее можно оставлять на грядке дольше, если нет угрозы сильного промерзания почвы. Именно поэтому огородникам советуют не ориентироваться на одинаковые сроки для всех корнеплодов.

Сначала стоит убрать свеклу, а морковь оставить дозревать еще некоторое время, если погодные условия это позволяют. Поэтому главное правило простое: не ждите первых серьезных заморозков, если свекла уже созрела. Своевременно собранные и правильно подготовленные корнеплоды будут иметь больше шансов хорошо пережить зиму и не сгнить в хранилище.