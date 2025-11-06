7 изысканных тенденций кухонных шкафов, которые будут господствовать в 2026 году

В 2026 году дизайнеры советуют выбирать шкафы на кухне, учитывая натуральность материала и насыщенность цвета. Также основой выбора мебели станут минималистичные формы.

Узкая фурнитура, лаконичные формы шкафов и меньше лишних деталей – вот что будет определять стиль 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Какие кухонные шкафы выбирать в 2026 году?

Минималистичная фурнитура в минималистическом стиле

Фурнитура – это доступное обновление даже для арендованного жилья. В 2026 году дизайнеры советуют делать ставку на изящные, тонкие ручки или вообще отказаться от них. Многие владельцы выбирают шкафы без ручек, чтобы подчеркнуть красоту дерева. Системы открывания нажатием делают такой дизайн и стильным, и удобным.

Насыщенные цвета

В 2026 году на смену нейтральным оттенкам придут глубокие цвета драгоценных камней и насыщенные коричневые тона. Популярностью будут пользоваться темно-синий, баклажановый и лесной зеленый. Они создают атмосферу тепла, глубины и гармонии.

Современный минимализм

Модными станут плоские фасады без панелей и рельефов. Такие шкафы – лаконичные, современные на вид и легко очищаются от пыли. Это идеальный выбор для тех, кто стремится полностью обновить кухню в современном стиле.

Вставки из сетки

Трендом 2026 года станут оригинальные вставки из ротанга, ткани или металлической сетки. Это нечто среднее между открытыми полками и традиционными дверцами – способ добавить текстуру и одновременно скрыть хаос внутри шкафа.

Вставки из сетки – тренд 2026 года / Фото из открытых источников

Открытые полки

Этот стиль не новый, но и в дальнейшем будет оставаться популярным. Открытые полки визуально расширяют пространство и позволяют показать красивую посуду или декор.

Открытые полки остаются модными / Фото Jean Allsopp

Натуральное дерево

Не всем по душе яркие цвета – поэтому натуральность станет альтернативой. В 2026 году популярность будут иметь экологические материалы: переработанное дерево, бамбук и другие природные варианты. Они создают спокойную атмосферу и подчеркивают индивидуальную фактуру.

Самые популярные породы – орех и белый дуб / Фото PrimeLensCrafter / Shutterstock

Двухцветные шкафы

Контраст между темными нижними и светлыми верхними шкафами создает глубину и баланс.

Это идеальный вариант для тех, кто не может определиться между краской и деревом – оба решения будут иметь гармоничный вид / Фото Heidi Caillier Design

Издание Marth Stewart также пишет, в 2026 году в тренде будут:

свободная кладовая . Если позволяет пространство, можно сделать отдельную комнату для хранения продуктов;

. Если позволяет пространство, можно сделать отдельную комнату для хранения продуктов; дизайнерские элементы 1990-х. Этот стиль возвращается через декоративные вытяжки, окаймленные мойки и плиточные столешницы.

Кухонные столешницы, из какого материала, будут популярны в 2026 году?

Столешницы – ключевой элемент кухни. В 2026 году популярными станут лавовые столешницы. Лавовый камень – это природная вулканическая порода, покрываемая эмалью и обжигаемая при высокой температуре. Он выдерживает горячее, долговечен и имеет уникальный внешний вид, добавляя кухне цвета и характера. Кроме того, это экологичный материал, который служит много лет. Главный минус – высокая цена.