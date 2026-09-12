Людей призвали натереть окна луком: что это дает

За лето на окнах скапливаются пыль, следы дождя и прочая уличная грязь, поэтому стекло теряет блеск. Чтобы справиться с стойкими пятнами, не обязательно сразу покупать дорогие средства.

Один необычный способ предполагает использование обычного лука. Об этом способе пишет британское издание Express.

Как лук помогает очистить окна?

Эксперт по уборке Хит Шоумен предложил использовать для очистки стекла разрезанную пополам луковицу. По словам специалиста, лук может помочь справиться с повседневной грязью и стойкими пятнами на стекле.

Главное преимущество такого метода – доступность: луковица есть на кухне почти в каждом доме. Для очистки окна луковицу нужно разрезать пополам, а затем протереть ею загрязненную поверхность.

Особое внимание стоит уделить участкам с стойкими пятнами. После этого эксперт советует оставить луковый сок на стекле примерно на одну минуту. Затем поверхность нужно протереть влажной тряпкой, а в заключение отполировать сухой тканью из микрофибры. Такой способ, по словам Шоумена, может помочь размягчить остатки грязи, после чего их будет легче удалить.

Действительно ли лук заменит средство для мытья окон?

Эксперт не советует воспринимать этот лайфхак как полноценную замену тщательной мойке. Его можно использовать как простой бюджетный способ для удаления отдельных пятен или поддержания чистоты стекла между генеральными уборками.

В то же время перед применением любого домашнего средства стоит проверить его на небольшом незаметном участке поверхности. Также после очистки стекло необходимо хорошо вытереть, чтобы на нем не оставались следы.



Действительно ли лук заменит средство для мытья окон / Фото Unsplash

Что еще можно сделать для мытья окон?

Лук – не единственное бюджетное средство, которое используют для ухода за стеклом. Один из самых распространенных домашних вариантов – раствор уксуса с водой. Его наносят на стекло, после чего поверхность протирают чистой тканью или микрофиброй.

Однако концентрацию уксуса лучше не делать чрезмерной, а сам раствор не стоит использовать на поверхностях, для которых производитель не рекомендует кислотные средства. Для обычной мойки окон важнее всего не только выбрать средство, но и правильно вытереть стекло. Именно чистая микрофибра и тщательная полировка помогают уменьшить количество разводов.