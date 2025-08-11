Когда 40-летний Пэт вернулся с работы во вторник вечером, он совсем не ожидал увидеть круги непонятного происхождения на траве в своем дворе.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, прямо посреди заднего двора мужчины виднелся идеально круглый участок спутанной травы, окруженный здоровой зеленью. Что это было, рассказываем далее.

Что за круги буди на траве во дворе мужчины?

Удивленный мужчина опубликовал о своем открытии сообщение на Reddit, которое быстро набрало более 6 000 лайков. Люди выдвигали самые разнообразные версии того, что могло вызвать образование кругов на траве.

"Кто-то мог посадить здесь дрон", "Может, был бассейн, а потом его убрали", "Чей-то батут залетел во двор и его быстро забрали", – писали люди.

И, конечно, не обошлось без фантастических вариантов: "Инопланетяне. Однозначно", "Кольцо НЛО".

Круги на траве: смотрите фото

Сам Пэт говорит, что утром, когда шел на работу, этого круга не было. Он надеется, что кто-то сможет дать логическое объяснение.

И такой человек нашелся. Несколько дней пост Пета собирал комментарии, пока одна из первых догадок не подтвердилась. "Возможно, это от разбрызгивателя?", – предположил пользователь. И оказался прав.

После проверки Пэт понял: проблема была в головке спринклера. Порой она работала неправильно, лила сильную струю воды на одно место и буквально сбивала траву, создавая идеальный круг.

