Дом Вокруг дома Весь урожай под угрозой: украинцев предупредили об опасном вредителе
7 сентября, 16:06
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Весь урожай под угрозой: украинцев предупредили об опасном вредителе

Алена Гогунская

Жителей Волынской области призывают внимательнее осмотреть посадки картофеля и других пасленовых культур. Специалисты предупреждают о риске распространения картофельной моли – опасного вредителя, который может нанести ущерб урожаю не только на грядках, но и во время хранения.

Как отмечают специалисты Госпродпотребслужбы, основную опасность представляют гусеницы картофельной моли. Они питаются листьями и стеблями растений, а также могут проникать в клубни. Внутри картофеля вредитель прокладывает ходы, из-за которых поврежденные ткани могут подвергаться инфекциям и начинать гнить.

Гусеница питается листьями и клубнями, прокладывает ходы и вызывает гниение – урожай может погибнуть прямо в поле или во время хранения, 
– предупредили специалисты.

Как распознать опасного вредителя?

Обнаружить картофельную моль можно по характерным признакам.

  1. На листьях и стеблях растений могут появляться извилистые повреждения.
  2. На клубнях заметны отверстия, а внутри – ходы, проложенные гусеницами.
  3. Еще один признак – появление небольших бабочек. Если встряхнуть растение, взрослые особи могут вылететь из посадок.

Специалисты советуют не оставлять без внимания даже незначительные повреждения, ведь вредитель способен продолжать размножаться и наносить ущерб урожаю уже после сбора картофеля.


Как распознать опасного вредителя / Фото Unsplash

Как защитить картофель?

Чтобы снизить риск распространения картофельной моли, рекомендуется:

  • использовать только здоровый посадочный материал;
  • своевременно удалять и отбраковывать поврежденные клубни;
  • регулярно осматривать растения в течение сезона;
  • внимательно проверять картофель во время хранения;
  • не допускать попадания зараженных клубней в хранилище.

При обнаружении вредителя для защиты насаждений можно применять инсектициды. Особое внимание специалисты советуют уделять периоду появления взрослых бабочек и гусениц. Поэтому владельцам огородов на Волыни рекомендуют уже сейчас проверить картофель и другие пасленовые культуры, чтобы вовремя заметить опасного вредителя и не потерять часть урожая.