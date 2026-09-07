Весь урожай под угрозой: украинцев предупредили об опасном вредителе
Жителей Волынской области призывают внимательнее осмотреть посадки картофеля и других пасленовых культур. Специалисты предупреждают о риске распространения картофельной моли – опасного вредителя, который может нанести ущерб урожаю не только на грядках, но и во время хранения.
Как отмечают специалисты Госпродпотребслужбы, основную опасность представляют гусеницы картофельной моли. Они питаются листьями и стеблями растений, а также могут проникать в клубни. Внутри картофеля вредитель прокладывает ходы, из-за которых поврежденные ткани могут подвергаться инфекциям и начинать гнить.
Гусеница питается листьями и клубнями, прокладывает ходы и вызывает гниение – урожай может погибнуть прямо в поле или во время хранения,
– предупредили специалисты.
Как распознать опасного вредителя?
Обнаружить картофельную моль можно по характерным признакам.
- На листьях и стеблях растений могут появляться извилистые повреждения.
- На клубнях заметны отверстия, а внутри – ходы, проложенные гусеницами.
- Еще один признак – появление небольших бабочек. Если встряхнуть растение, взрослые особи могут вылететь из посадок.
Специалисты советуют не оставлять без внимания даже незначительные повреждения, ведь вредитель способен продолжать размножаться и наносить ущерб урожаю уже после сбора картофеля.
Как распознать опасного вредителя / Фото Unsplash
Как защитить картофель?
Чтобы снизить риск распространения картофельной моли, рекомендуется:
- использовать только здоровый посадочный материал;
- своевременно удалять и отбраковывать поврежденные клубни;
- регулярно осматривать растения в течение сезона;
- внимательно проверять картофель во время хранения;
- не допускать попадания зараженных клубней в хранилище.
При обнаружении вредителя для защиты насаждений можно применять инсектициды. Особое внимание специалисты советуют уделять периоду появления взрослых бабочек и гусениц. Поэтому владельцам огородов на Волыни рекомендуют уже сейчас проверить картофель и другие пасленовые культуры, чтобы вовремя заметить опасного вредителя и не потерять часть урожая.