Обрежьте это осенью –, и ежевика отблагодарит вас щедрым урожаем: какие побеги нужно удалить

Осенняя обрезка ежевики – важная процедура, от которой в значительной степени зависит урожай следующего года. Старые побеги, которые уже отплодоносили, следует удалить, а из молодых приростов оставить самые сильные.

Как правильно обрезать ежевику осенью, рассказали эксперты издания Deccoria.

Когда обрезать ежевику осенью?

Лучшим временем для обрезки считается осень, сразу после окончания плодоношения. В зависимости от погоды и региона это обычно сентябрь или октябрь. Важно провести процедуру до наступления первых заморозков. Так у растения будет достаточно времени, чтобы восстановиться перед зимой.

Какие побеги ежевики нужно обрезать?

Прежде всего необходимо удалить старые побеги, которые уже плодоносили. Они больше не принесут урожая в следующем году. Отличить такие ветки можно по остаткам плодоножек и ягод, более тонким концам и меньшему количеству листьев.

Их рекомендуют срезать как можно ниже – практически у самой земли. Для работы стоит использовать острый и чистый секатор. Удаление старых ветвей освобождает место для молодых побегов, а также улучшает доступ света и воздуха внутрь куста.

Обрезка голубики осенью / Фото Unsplash

После этого нужно осмотреть молодые приросты:

Слабые, поврежденные или больные побеги лучше также удалить, чтобы они не отнимали питательные вещества у здоровых ветвей.

Если куст сильно загущен, рекомендуется оставить примерно 4–6 самых крепких молодых побегов. Именно они должны стать основой будущего урожая.

Как подготовить молодые побеги к следующему сезону?

Основные молодые ветки можно немного укоротить. При этом боковые отростки рекомендуется оставлять длиной примерно 25–30 сантиметров. Сильные побеги после обрезки следует подвязать к опоре. Это поможет им расти более равномерно, получать больше света и не ломаться под весом будущих ягод. Для подвязки можно использовать джутовую веревку или специальные садовые ленты.

Зачем обрезать ежевику осенью?

Старые побеги после плодоношения постепенно отмирают естественным путем. Однако их своевременное удаление помогает растению направить силы на развитие молодых ветвей. Правильно сформированный куст лучше проветривается и получает больше солнечного света.

Это создает более благоприятные условия для развития растения и формирования ягод в следующем сезоне. Поэтому осенью не стоит бояться секатора: старые побеги, которые уже дали урожай, нужно удалить, а среди молодых оставить самые сильные и здоровые.