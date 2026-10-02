Клумба расцветет весной: простое действие, которое садоводы советуют сделать уже сейчас

Осенняя обрезка многолетников помогает удалить больные и отмершие листья, однако не стоит спешить срезать все под корень. Часть растений лучше оставить до весны – их сухая листва и семенные коробочки защищают растение и служат укрытием для насекомых.

Согласно рекомендациям экспертов The Guardian, осенью можно обрезать многие травянистые многолетники после того, как их листья и стебли естественным образом отмирают. Это, в частности, помогает убрать растительные остатки, в которых могут перезимовать грибковые болезни и вредители.

Особенно целесообразно обрезать растения, которые начали:

гнить,

покрываться пятнами,

болеть.

Такие части лучше убрать с клумбы, а не оставлять на земле. Среди многолетников, которые часто обрезают после окончания сезона:

пионы,

флоксы,

монарда,

хосты,

лилейники,

ирисы.

В то же время для каждого растения важны свои сроки: некоторые лучше обрезать только после первых заморозков.

Осенняя обрезка клумб / Фото Unsplash

Почему не стоит обрезать всю клумбу "под ноль"?

Садоводческие эксперты советуют не спешить с осенней уборкой. Сухие стебли и семенные головки многих многолетников приносят пользу зимой: они создают декоративную структуру сада, защищают растения и служат убежищем для насекомых.

Поэтому декоративные злаки, растения с крепкими сухими стеблями и семенными коробочками часто лучше оставить до конца зимы. Обрезать их можно уже в конце февраля или в начале марта, когда у основания появятся признаки нового роста.

А когда осенняя обрезка особенно необходима?

Прежде всего стоит удалить все, что намокает, гниет или имеет признаки болезней. Гнилые растительные остатки могут повредить корневую систему многолетника, особенно если зимой она постоянно остается влажной. Также осенью можно удалить стебли, которые уже полностью отмерли или сломались и лежат на соседних растениях.