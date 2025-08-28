Стиральные машины при правильной эксплуатации служат около 10 лет. Однако перегрузки, неправильные настройки и другие ошибки повреждают технику.

Какие самые популярные ошибки допускают почти все при пользовании стиральной машиной – сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Какие ошибки бывают при использовании стиралки?

Эксперт по бытовой технике Эндрю Райт рассказал, что почти все пользователи могут ошибаться при использовании стиральной машины. Он добавил, что очень мало кто пользуется стиралками действительно так, как того требует инструкция.

Даже небольшие изменения в том, как вы загружаете, чистите и обслуживаете стиральную машину, могут существенно повлиять на производительность и срок службы. Они созданы для того, чтобы служить более 10 лет, но только при условии надлежащего обращения с ними,

– объяснил Райт.

Так, эксперт назвал 6 самых распространенных ошибок при пользовании стиралкой, которые допускают почти все:

Неправильный режим и температура

Самой распространенной ошибкой является использование неправильного режима и температуры. Конечно, хочется сэкономить и все стирать при температуре 30 градусов, но со временем это способствует накоплению бактерий и остатков средств для стирки, особенно в барабане и трубах.

Более высокая температура эффективнее уничтожает микробы, помогает легче растворять грязь и жиры, позволяя средствам для стирки лучше действовать лучше действовать. Так, постельное белье и полотенца следует стирать при температуре 60 градусов.

Чтобы избежать проблем со стиралкой, хотя бы раз в месяц ее без вещей следует включать на режим до 90 градусов, чтобы очистить барабан внутри.



Ошибки в использовании стиралки / Фото Freepik

Перегрузка барабана

Вторая самая распространенная ошибка – перегрузки барабана. Большое количество одежды ограничивает поток воды и порошка. Из-за этого вещи остаются грязными, а стиралке приходится интенсивнее работать для отжима вещей.

Райт советует загружать стиралку примерно на 75%, чтобы в барабане было свободное место для нормальной работы.

Слишком много порошка

Многие люди ошибочно считают, что от большого количества порошка одежда станет чище. Однако это не так. Излишки средств для стирки накапливаются внутри стиральной машины, из-за чего может возникать плесень. Поэтому всегда следует придерживаться инструкции и использовать порошок, учитывая рекомендации дозировки.

Оставлять дверцу стиралки закрытой

После стирки важно оставлять дверцу стиральной машины открытой. Это помогает предотвратить появление плесени внутри и появление неприятного запаха.

Интересно, что оставлять дверцу настежь – также ошибка. Чтобы стиральная машина нормально работала, следует оставлять небольшую щель. Этого будет достаточно для нормальной циркуляции воздуха в стиралке.

Грязный фильтр

Стиральная машина также имеет фильтр, однако большинство пользователей игнорируют этот элемент. Волосы, монеты, шпильки и прочий мусор накапливаются внутри. и из-за этого могут возникать проблемы со сливом, образуются неприятные запахи и может возникнуть затопление.

Игнорирование бирок

Указания на одежде относительно того, как правильно стирать, обязательно следует учитывать. Хотя это не влияет на работу стиралки, но от этого зависит, не деформируются ли вещи после цикла стирки.