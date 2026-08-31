Тепло даже без батарей: как японцы согреваются зимой с помощью стола

Когда зимой в комнате становится прохладно, японцы не всегда стараются обогреть все помещение. Вместо этого они могут обогревать только ту зону, где проводят больше всего времени.

Как пишет Akiya World, для этого используют котацу – традиционный низкий стол с источником тепла и толстым одеялом. Этот необычный предмет мебели стал одним из символов японской зимы. Сегодня современные котацу в основном работают от электричества, а тепло под столом удерживает специальное плотное одеяло.

Что такое котацу и как оно работает?

На первый взгляд котацу напоминает обычный низкий столик. Однако его конструкция имеет несколько важных деталей. Под столешницей размещается электрический нагревательный элемент. На каркас стола кладут толстое одеяло или футон, а сверху устанавливают столешницу.

Человек садится рядом и прячет ноги под одеяло. Теплый воздух остается внутри, поскольку плотная ткань не дает ему быстро выходить наружу. В результате нагревается не вся комната, а небольшое пространство вокруг людей, сидящих за столом.

Почему японцы не всегда отапливают весь дом?

Такой подход связан и с особенностями традиционного жилья. Во многих японских домах исторически больше внимания уделяли локальному обогреву – то есть теплу для конкретного человека или небольшой части помещения, а не поддержанию одинаковой температуры во всем доме.



Что такое котацу и как он работает / Фото Akiya World

Именно поэтому котацу стал удобным решением для зимних вечеров. За таким столом можно не только греться. Японцы могут ужинать, пить чай, смотреть телевизор, читать или просто проводить время вместе. Котацу традиционно превращается в своеобразный центр семейной жизни зимой.

Действительно ли котацу может заменить батарею?

Полностью заменить отопление всего дома такой стол не может. Котацу создан прежде всего для локального обогрева – он согревает ноги и нижнюю часть тела сидящих рядом людей. Именно в этом и заключается его главная особенность: вместо того чтобы тратить энергию на нагрев пустого пространства, тепло концентрируется в небольшой зоне под одеялом.

В то же время использовать электрический котацу нужно только в соответствии с инструкцией производителя. Японские специалисты по безопасности предупреждают, что неправильное использование электрических обогревательных приборов может привести к аварийным ситуациям.

Котацу показывает, что для комфорта зимой не всегда нужно превращать весь дом в тропики. Иногда достаточно создать небольшое теплое пространство именно там, где люди проводят больше всего времени.

Именно поэтому японский стол с подогревом и одеялом пережил века и до сих пор остается популярным. Для многих японцев это не просто предмет мебели, а настоящий символ уютного зимнего вечера.