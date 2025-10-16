Мать двоих детей из Шотландии получила известность в соцсетях. Женщина превратила неиспользованный шкаф под лестницей в полноценный домашний офис

32-летняя Лори Дональдсон поделилась процессом ремонта в TikTok. Видео набрало 1,3 миллиона просмотров, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также Неприятно, но факт: ученый говорит, что наволочка может быть грязнее, чем сиденье унитаза

Как шкаф стал домашним офисом?

Женщина хотела иметь рабочее пространство отдельно от спальни и гостиной. Тогда она решила превратить захламленный шкаф под лестницей в уютное рабочее место со столом, креслом и компьютером.

За маленькой дверью скрывалось достаточно просторное, и пара решила использовать его для домашнего офиса.

Ремонт длился несколько месяцев, пара делала его собственноручно. Они установили деревянные молдинги, собрали мебель и обустроили пространство. Стоимость преобразования составила около 671 доллар. Самой дорогой частью был стол, на который Дональдсон посчитала нужным потратиться. Теперь женщина имеет уютное место, где она может комфортно работать и отдыхать после работы, а не волноваться, где сесть во время звонка.

Как шкаф превратился в офис: смотрите видео

Как девушка из автобуса сделала квартиру-студию?

26-летняя Даниэль превратила старый школьный автобус в мобильную квартиру-студию, чтобы не платить аренду. На это ушло три года, и теперь девушка имеет собственный дом на колесах. Автобус она купила за 5,5 тысяч долларов и почти все обустроила самостоятельно: сделала кровать, душ, туалет и кухню.