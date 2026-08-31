Зачем поляки осенью массово посыпают этим газон: эффект вас удивит

Осенью некоторые садоводы в Польше используют необычный способ ухода за газоном – рассыпают по нему древесную золу. На первый взгляд это может показаться странным, однако при правильных условиях такой материал действительно способен принести пользу почве.

В то же время специалисты Kertvár предупреждают: не стоит высыпать золу на газон без предварительной проверки почвы.

Чем может быть полезна древесная зола?

Зола от чистой древесины содержит ряд минеральных веществ, в частности калий, кальций, магний и фосфор. В древесной золе может содержаться:

около 5–8% калия в виде поташа,

до 20 % кальция,

небольшое количество фосфора и микроэлементов.

Однако главная особенность золы – не столько ее питательные вещества, сколько способность снижать кислотность почвы. Она действует подобно извести и повышает показатель pH. Именно поэтому зола может быть полезна на слишком кислой почве.

Для газона это важно, ведь доступность питательных веществ для травы в значительной степени зависит от кислотности почвы. Если pH выходит за пределы оптимального диапазона, растениям может быть сложнее усваивать отдельные элементы.

Почему именно осенью?

Осень считается одним из наиболее подходящих периодов для внесения древесной золы, если анализ почвы показывает необходимость в ее использовании. Осеннее внесение дает золе время вступить в реакцию с почвой до периода активного весеннего роста.

В то же время это не означает, что золу нужно каждый год рассыпать по каждому газону. Если почва уже имеет достаточный или повышенный pH, дополнительное подщелачивание может, напротив, ухудшить доступность некоторых питательных веществ.



Почему древесная зола может быть полезна / Фото Unsplash

Перед внесением стоит проверить pH

Именно этот момент часто остается без внимания. Iowa State University Extension рекомендует сначала провести анализ почвы и не использовать древесную золу, если pH уже превышает 7,0. Для газонных трав оптимальный показатель зависит от конкретного вида, однако University of Missouri Extension указывает для большинства газонов диапазон примерно pH 6,0 – 7,5.

Если почва уже находится в этом диапазоне, дополнительное внесение золы может оказаться ненужным. То есть простая формула "осенью посыпал золой – весной газон будет зеленее" не работает. Сначала нужно понять, что именно не хватает почве.

Как правильно использовать золу?

Если анализ почвы показал, что зола необходима, ее нужно распределять тонким и равномерным слоем, не оставляя комочков на траве. Но конкретное количество должно зависеть от результатов анализа почвы.

Работать с золой лучше в сухой, безветренный день, используя перчатки и средства защиты для глаз и дыхательных путей: мелкие частицы могут раздражать кожу и дыхательные пути.