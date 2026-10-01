Про обои можно забыть: какой материал создает эффект дорогой ткани на стенах
Обычные обои получили эффектную альтернативу – декоративное покрытие "мокрый шелк". После нанесения стена напоминает ткань с мягким перламутровым переливом, а рисунок формируется непосредственно в процессе работы мастера.
Что это за материал и действительно ли он может заменить обои – рассказывает Interior-desing.green.
Что такое "мокрый шелк"?
Несмотря на название, натурального шелка в таком покрытии может и не быть. Обычно это декоративный состав на основе связующего вещества с перламутровыми пигментами и другими наполнителями. Именно светоотражающие частицы создают характерные переливы.
Эффект зависит от освещения и угла обзора: одна и та же стена может выглядеть по-разному днем и вечером. Поэтому перед ремонтом стоит сделать пробный образец и оценить его при разном освещении.
Как создают эффект ткани?
"Мокрый шелк" наносят непосредственно на подготовленную стену. Основание должно быть сухим, прочным и ровным, ведь тонкое декоративное покрытие не скроет серьезных дефектов. Материал обычно распределяют тонким слоем кельмой или шпателем.
Направление и характер движений инструмента формируют рисунок и интенсивность переливов. Некоторые производители рекомендуют наносить два слоя. Перед работой на большой площади лучше потренироваться на куске гипсокартона – даже техника нанесения может существенно изменить результат.
Какой материал создает эффект дорогой ткани на стенах / Фото Maxima-decor
Где такое покрытие смотрится лучше всего?
"Мокрый шелк" может подойти для:
- спальни,
- гостиной,
- кабинета,
- прихожей или акцентной стены.
Особенно эффектно он смотрится при боковом освещении, которое подчеркивает фактуру и переливы. На кухне такое покрытие лучше использовать вдали от прямого контакта с водой, паром и жиром. Для ванной комнаты следует выбирать только тот материал, который производитель разрешает применять в условиях повышенной влажности.
Какие недостатки у "мокрого шелка"?
Главный нюанс – требовательность к подготовке стен. Трещины, неровности и другие дефекты могут остаться заметными. Кроме того, воссоздать одинаковую фактуру на большой площади без опыта сложно. А если отдельный участок повредить, незаметно отремонтировать его может быть сложнее, чем заменить полосу обоев.
Поэтому перед ремонтом стоит нанести покрытие на небольшой участок и посмотреть, как оно будет выглядеть при дневном и искусственном освещении. Если эффект нравится, "мокрый шелк" может стать способом получить бесшовную декоративную стену без повторяющегося рисунка обоев.