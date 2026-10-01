Про обои можно забыть: какой материал создает эффект дорогой ткани на стенах

Обычные обои получили эффектную альтернативу – декоративное покрытие "мокрый шелк". После нанесения стена напоминает ткань с мягким перламутровым переливом, а рисунок формируется непосредственно в процессе работы мастера.

Что это за материал и действительно ли он может заменить обои – рассказывает Interior-desing.green.

Что такое "мокрый шелк"?

Несмотря на название, натурального шелка в таком покрытии может и не быть. Обычно это декоративный состав на основе связующего вещества с перламутровыми пигментами и другими наполнителями. Именно светоотражающие частицы создают характерные переливы.

Эффект зависит от освещения и угла обзора: одна и та же стена может выглядеть по-разному днем и вечером. Поэтому перед ремонтом стоит сделать пробный образец и оценить его при разном освещении.

Как создают эффект ткани?

"Мокрый шелк" наносят непосредственно на подготовленную стену. Основание должно быть сухим, прочным и ровным, ведь тонкое декоративное покрытие не скроет серьезных дефектов. Материал обычно распределяют тонким слоем кельмой или шпателем.

Направление и характер движений инструмента формируют рисунок и интенсивность переливов. Некоторые производители рекомендуют наносить два слоя. Перед работой на большой площади лучше потренироваться на куске гипсокартона – даже техника нанесения может существенно изменить результат.



Какой материал создает эффект дорогой ткани на стенах / Фото Maxima-decor

Где такое покрытие смотрится лучше всего?

"Мокрый шелк" может подойти для:

спальни,

гостиной,

кабинета,

прихожей или акцентной стены.

Особенно эффектно он смотрится при боковом освещении, которое подчеркивает фактуру и переливы. На кухне такое покрытие лучше использовать вдали от прямого контакта с водой, паром и жиром. Для ванной комнаты следует выбирать только тот материал, который производитель разрешает применять в условиях повышенной влажности.

Какие недостатки у "мокрого шелка"?

Главный нюанс – требовательность к подготовке стен. Трещины, неровности и другие дефекты могут остаться заметными. Кроме того, воссоздать одинаковую фактуру на большой площади без опыта сложно. А если отдельный участок повредить, незаметно отремонтировать его может быть сложнее, чем заменить полосу обоев.

Поэтому перед ремонтом стоит нанести покрытие на небольшой участок и посмотреть, как оно будет выглядеть при дневном и искусственном освещении. Если эффект нравится, "мокрый шелк" может стать способом получить бесшовную декоративную стену без повторяющегося рисунка обоев.