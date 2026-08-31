Пластиковые окна "плачут" с наступлением холодов: как это исправить за 3 секунды

С наступлением первых осенних холодов, затяжных дождей и началом отопительного сезона тысячи украинцев сталкиваются с неприятной проблемой: по утрам на стекле появляются мелкие капли воды, которые впоследствии стекают на подоконник. В народе о таких окнах говорят просто – они "плачут".

Как пишет The Guardian, причиной этого может быть не только высокая влажность в помещении, но и недостаточно плотное прилегание створки. В некоторых случаях проблему можно попробовать решить самостоятельно с помощью простой регулировки фурнитуры.

Почему на пластиковых окнах появляется конденсат?

Когда в помещении тепло, а на улице холодно, поверхность стекла охлаждается. Если влажность воздуха в комнате высокая, водяной пар начинает оседать на холодном стекле в виде капель. Одним из факторов, который может усугублять проблему, является недостаточный прижим створки к раме.

Если фурнитура допускает сезонную регулировку, более плотный прижим в холодный период может помочь уменьшить проникновение холодного воздуха. Впрочем, важно помнить: регулировка прижима не всегда является главным решением проблемы конденсата.

Часто причиной становится чрезмерная влажность, недостаточная вентиляция, сушка одежды в комнате или слабый обогрев у окна.

Что в окнах отвечает за "зимний" и "летний" режим?

Прижим створки пластикового окна обеспечивают специальные элементы фурнитуры – цапфы или эксцентрики, расположенные на торце створки. Когда вы поворачиваете ручку, эти элементы заходят за соответствующие планки на раме и прижимают створку к уплотнителю. В зависимости от конструкции фурнитуры их положение можно регулировать, изменяя силу прижима.

Чтобы найти цапфы, нужно:

открыть створку окна;

осмотреть ее торцевую поверхность по периметру;

найти одинаковые металлические элементы.

Они могут иметь разную форму в зависимости от производителя фурнитуры. Чаще всего встречаются:

круглые или овальные ролики с риской или точкой;

элементы с отверстием под шестигранный ключ;

цапфы грибовидной формы.

Поворачивая эксцентрик, можно изменить силу прижима створки к раме.

Что в окнах отвечает за "зимний" и "летний" режим / Фото Framex

Как самостоятельно отрегулировать окно?

Для регулировки в зависимости от типа фурнитуры могут понадобиться:

шестигранный ключ;

отвертка;

в некоторых случаях – плоскогубцы.

Сначала найдите все эксцентрики на торце открытой створки. На многих из них есть специальная отметка – точка, черточка или овальная форма, которая помогает определить положение механизма. Далее цапфу осторожно поворачивают в положение, обеспечивающее более сильный прижим.

Направление регулировки может отличаться в зависимости от производителя фурнитуры, поэтому перед поворотом лучше проверить инструкцию именно для вашего типа механизма. Важно отрегулировать все цапфы на створке, чтобы прижим оставался равномерным.