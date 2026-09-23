Не выбрасывайте опавшие листья: зачем опытные хозяева складывают их в мешки

Осенью многие хозяева сгребают опавшую листву и выбрасывают ее, хотя она может стать полезным материалом для сада и огорода. Достаточно собрать листву в мешки, обеспечить ей необходимую влажность и оставить разлагаться. Примерно через год оно превратится в материал для мульчирования, а со временем – в листовую землю, которая помогает улучшить структуру почвы.

Как правильно ее приготовить и где использовать, – расскажет Wprost.pl.

Зачем оставлять опавшие листья в мешках?

Разлагающаяся листва превращается в перегной – органический материал, который помогает улучшить свойства почвы. Он:

способствует разрыхлению тяжелой почвы,

помогает легкой почве удерживать влагу,

пополняет его органическое вещество.

Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать опавшую листву, ее можно использовать для ухода за садом. В то же время лиственная земля не является полноценной заменой удобрениям: ее главная польза заключается именно в улучшении структуры почвы.

Как сделать листовую землю из опавших листьев?

Перед засыпкой листья желательно измельчить. Для этого можно воспользоваться газонокосилкой, несколько раз проехав по ним. Измельченные листья быстрее разлагаются, ведь у них большая площадь контакта с микроорганизмами.

После этого его можно сложить в сетчатый контейнер или прочные пакеты, предварительно проделав в них отверстия для циркуляции воздуха. Важно следить за влажностью: листва должна быть влажной, но не мокрой. Ее состояние можно сравнить с хорошо отжатой губкой.

Зачем складывать и хранить опавшие листья / Фото Unsplash

Какие листья разлагаются быстрее?

Скорость разложения зависит от вида листьев и их подготовки.

Тонкие и мягкие листья березы, орешника и многих фруктовых деревьев обычно разлагаются быстрее.

Толстые листья дуба и бука требуют больше времени, поэтому их особенно рекомендуется измельчать.

Листья с явными признаками болезней для приготовления листовой земли лучше не использовать. Их следует утилизировать отдельно, чтобы не переносить возможные возбудители болезней на другие растения.

Почему листовая земля отличается от компоста?

Листовая земля образуется преимущественно из опавшей листвы и разлагается медленнее, чем обычный компост. В этом процессе важную роль играют грибы. В отличие от компоста, который может содержать разнообразные органические остатки, листовая земля имеет более узкий состав.

Ее используют прежде всего для улучшения структуры почвы и удержания влаги, а не в качестве концентрированного удобрения.

Где использовать готовую листовую землю?

Зрелую листовую землю можно добавлять в почву на клумбах, чтобы улучшить ее структуру и способность удерживать воду. Частично разложившаяся листва подходит для мульчирования – в частности, под деревьями, кустарниками и на цветниках.

Таким образом, опавшая листва может стать полезным ресурсом для сада. Если собрать ее осенью и оставить разлагаться, со временем можно получить органический материал для почвы, вместо того чтобы выбрасывать ее вместе с мусором.