Озимый чеснок отблагодарит щедрым урожаем: что посадить по соседству

Правильное соседство на грядке может помочь получить лучший урожай озимого чеснока. Некоторые культуры хорошо сочетаются с ним, поскольку не создают сильной конкуренции за свет, воду и питательные вещества.

Как отмечают эксперты Университета Пенсильвании, озимый чеснок лучше всего растет на легких, хорошо дренированных почвах. Он не переносит застоя воды, поэтому при планировании грядки важно учитывать потребности не только самого чеснока, но и растений, которые высаживают рядом.

Что посадить рядом с чесноком?

Морковь

Одним из удачных соседей для озимого чеснока считается морковь. Эти культуры имеют разное строение корневой системы: чеснок формирует головку ближе к поверхности почвы, тогда как корнеплод моркови растет вглубь.

Благодаря этому растения могут эффективнее использовать пространство грядки. Однако между рядами нужно оставлять достаточно места, чтобы обе культуры получали необходимое количество света и питательных веществ.



Морковь – один из удачных соседей для озимого чеснока / Фото Unsplash

Клубника

Чеснок также можно высаживать рядом с клубникой. Такой вариант особенно удобен для небольших огородов, где нужно рационально использовать каждый метр площади. Зубчики чеснока можно разместить в промежутках между кустами клубники. Обе культуры хорошо себя чувствуют на почве без застоя воды. При этом важно следить, чтобы разросшаяся листва клубники не затеняла чеснок.

Огурцы

Огурцы могут расти рядом с чесноком, но такое соседство требует более внимательного ухода. В период активного роста огурцы нуждаются в значительном количестве влаги, тогда как озимый чеснок плохо переносит переувлажнение. Если культуры растут на одной грядке, полив нужно организовать так, чтобы вода не скапливалась возле чеснока. Особенно важное значение имеет хороший дренаж почвы.



Огурцы могут расти рядом с чесноком / Фото Unsplash

Салат и другая зелень

Для совместной посадки подходят также салат и другие зеленые культуры. Они занимают мало места, быстро растут и не создают значительной конкуренции чесноку. Зелень можно высевать весной, когда озимый чеснок еще не успел сформировать большую надземную массу. Таким образом удается использовать свободное пространство между рядами и получить дополнительный урожай с той же грядки.

Что важно учитывать?

Даже совместимые культуры не стоит высаживать слишком плотно. Если растениям не хватит света, воды или питательных веществ, это может негативно сказаться на их развитии. При планировании грядки следует оставлять достаточное расстояние между рядами, учитывать потребности культур во влаге и регулярно рыхлить почву.

Для озимого чеснока особенно важно не допускать застоя воды. Зимой это особенно опасно. На тяжелой переувлажненной почве зубчики могут повреждаться из-за чередования замерзания и оттаивания.

Грамотное планирование грядки поможет рационально использовать площадь и создать комфортные условия для развития растений.