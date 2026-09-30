Плитка уже всем надоела: какой материал придаст кухне современный вид в 2026 году

Керамическая плитка долгое время была одним из самых популярных материалов для кухонного фартука. Однако в 2026 году дизайнеры все чаще обращаются к натуральным материалам. В частности, деревянные панели и ламели придают интерьеру теплоту и помогают сделать кухню частью единого пространства с гостиной или столовой.

Какой материал сделает кухню современной в 2026 году – рассказали эксперты издания Gazeta.pl.

Почему дерево возвращается в кухонный интерьер?

Доски, ламели и панели позволяют изменить облик кухни без полной замены мебели. Они смягчают строгость гладких фасадов и хорошо сочетаются как с современными минималистичными гарнитурами, так и с классическим оформлением.

В 2026 году натуральные материалы в целом остаются заметной тенденцией в дизайне кухонь. Исследование NKBA также фиксирует рост популярности органических и природных стилей, и деревянной текстуры.

Как облицовка меняет облик кухни?

Вертикальные ламели могут визуально вытягивать пространство вверх, а горизонтальные доски делают его шире. Большие панели создают целостную поверхность, которую можно визуально объединить со столешницей или фасадами.

Почему дерево возвращается в кухонный интерьер / Фото Unsplash

Как защитить дерево от воды и жира?

Необработанная древесина плохо подходит для зоны, которая постоянно контактирует с влагой и загрязнениями. Поверхность нужно защищать соответствующим лаком или маслом, а стык между фартуком и столешницей – качественно герметизировать. Для очистки лучше использовать мягкую слегка влажную салфетку. Абразивные губки и агрессивные средства могут повредить защитное покрытие.

Важно! Дерево не рекомендуется использовать непосредственно возле источника высокой температуры или открытого пламени. В зоне за варочной поверхностью более безопасными вариантами будут камень, металл, керамика или стекло.

Таким образом, плитка не исчезает из кухонь, но в 2026 году она уже не является единственным вариантом. Деревянные панели могут стать стильным решением для тех, кто хочет придать интерьеру естественности и уюта – при условии правильной защиты материала.