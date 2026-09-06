Так уже никто не делает: 8 вещей на кухне, которые выдают старый ремонт

Еще несколько лет назад такая кухня могла казаться эталоном современного ремонта. Но времена меняются –, и то, что недавно было модным, сегодня все чаще называют неудобным, перегруженным или просто устаревшим.

Руководитель команды "ЧуницкийРемонт" Алексей Чуницкий в интервью 24 Каналу рассказал, какие решения при обустройстве кухни уже не соответствуют современным подходам к интерьеру. Главный тренд сегодня – лаконичность, функциональность и комфорт без лишних деталей.

Что именно уже вышло из моды?

Верхние шкафы по всей стене

Сплошной ряд верхних кухонных шкафов постепенно уходит в прошлое. Особенно если ими пытаются заполнить буквально каждый сантиметр стены. Современные кухни часто выглядят более воздушными: часть верхних модулей заменяют открытым пространством, декоративными панелями или оставляют стену свободной.

В то же время это не означает, что от верхних шкафов нужно отказываться полностью. Если кухня небольшая, они остаются практичным способом организовать хранение.

Глянцевые и цветные фасады

Яркие глянцевые кухни в свое время были одним из главных символов современного ремонта. Теперь такой подход все чаще уступает место более спокойным решениям. В тренде:

матовые поверхности,

натуральные оттенки,

сдержанный дизайн.

Они легче вписываются в интерьер и не создают ощущения чрезмерной декоративности.



Глянцевые фасады выглядят устаревшими / Фото Unsplash

Микроволновая печь прямо на столешнице

Еще один момент, который может визуально перегружать кухню, – отдельная микроволновая печь, занимающая часть рабочей поверхности. Современный подход предполагает продуманное размещение техники. Если позволяет планировка, ее можно интегрировать в кухонный гарнитур или предусмотреть для нее отдельную нишу. Это не только вопрос внешнего вида. Свободная столешница означает больше места для приготовления пищи.

Избыток декора и открытых полок

Открытые полки могут эффектно смотреться на фотографиях, но в реальной жизни они быстро превращаются в место для пыли, банок, чашек и всевозможных мелочей. Поэтому вместо большого количества открытых секций сейчас чаще выбирают закрытые системы хранения.

Декор также не должен заполнять каждую свободную поверхность. Почему визуальный шум меньше, тем проще поддерживать на кухне порядок.



Открытые полки могут быстро превратиться в место для пыли / Фото Unsplash

Массивные пластиковые плинтусы на столешнице

Большие пластиковые плинтусы, которые заметно выступают на стыке столешницы и стены, также считаются устаревшим решением. Вместо них используют более незаметные способы оформления стыка – например, тонкие профили или герметичное примыкание столешницы к фартуку. Так кухня выглядит целостнее и аккуратнее.

Многоуровневые потолки

Сложные конструкции с несколькими уровнями, декоративными нишами и большим количеством встроенных элементов больше не являются обязательным признаком дорогого ремонта. Им на смену пришли более простые потолки и продуманное освещение. Особенно это актуально для небольших кухонь, где сложный потолок может визуально "съедать" высоту помещения.



Сложные конструкции больше не являются обязательным признаком дорогого ремонта / Фото Unsplash

Барная стойка с хромированной трубой

Когда-то такая конструкция была почти обязательным атрибутом кухни в современном стиле. Речь идет о классической барной стойке с металлической опорой-трубой и высокими стульями. Сегодня предпочтение чаще отдается островам, полуостровам или обычным обеденным зонам, которые лучше соответствуют реальным потребностям семьи.

Что приходит на смену старым кухонным решениям?

По словам Алексея Чуницкого, современная кухня все больше ориентируется не на декоративность, а на удобство повседневного использования. Поэтому вместо большого количества деталей выбирают простые фасады, продуманные системы хранения, встроенную технику, спокойные цвета и качественное освещение.

И главное – не каждый элемент, который называют "устаревшим", нужно срочно демонтировать. Если кухня удобна для вас, а ее решения хорошо работают в быту, мода сама по себе не является поводом для нового ремонта.