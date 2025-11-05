Металлические ролеты от осколков и много розеток: украинцы в сети дали советы для первого ремонта

Каким бы желанным не был ремонт в новой квартире, это всегда страшный стресс. Украинцы обменялись главными советами во время обустройства дома.

26-летняя Валерия Матрохина, победительница 12-ого сезона "МастерШеф", недавно получила ключи от новой квартиры. Девушка попросила украинцев поделиться полезным опытом с тем, кто только начинает ремонт, передает 24 Канал.

Что украинцы советуют тем, кто начинает ремонт?

Клинический психолог Анастасия Березюк посоветовала Валерии прежде всего поставить металлические ролеты на окна и на ночь их закрывать. По словам Анастасии, в случае обстрелов окна останутся целыми.

Многие пользователи советуют нанять дизайнера. "Квартиры от толкового дизайнера всегда отличаются, не только ремонтом, а еще и тем, что там все будет максимально функционально", – заметила риелтор alenkara_rieltor.

Пользовательница olchik_makos также призывает не экономить на сантехнике и электричестве, хорошо продумать розетки, не брать матовую кухню и черную сантехнику.

Между тем Ирина Гутцало советует делать в 4 раза больше розеток, чем планируете. Татьяна Ващенко разделяет это мнение. Она говорит, что на каждой стене с каждой стороны должна быть как минимум одна розетка.

Психолог Евгений Себастьянский порекомендовал, к заложенной на ремонт суммы добавить еще не менее 20 процентов про запас. Некоторые считают, что нужно умножить запланированный бюджет на два.

Пользовательница sheinside.sa советует пересчитывать смету, смотреть соответствует ли закупка материалов дизайну. "У меня дизайнер случайно указала запас паркета не 10%, а 35% а прораб это вписал в стоимость", – поделилась опытом женщина.

Многие отмечают важность тщательно проверять все работы во время ремонта и подобрать команду профессионалов. Прораб не менее важен, чем дизайнер.

С дизайнером интерьера ремонт превращается из хаоса выбора красок и плитки в спокойное путешествие к дому вашей мечты / Фото Pixabay

Интересный совет дала Юлия Кулак. Она посоветовала Анастасии и ее возлюбленному с месяц пожить в пустой квартире и понаблюдать за собой.

Зашли, разулись, сбросили обувь в сторону, одежду в другую сторону... Там где стабильно кучка обуви – построили для нее шкафчик. Там где куча одежды – там пусть будет вешалка. И так со всем – куда вещь автоматом бросили – там пусть будет ее место,

– говорит Юлия.

Как обновить интерьер без ремонта?

Не обязательно делать ремонт, чтобы освежить жилье. Дизайнеры предлагают несколько недорогих способов изменить пространство: