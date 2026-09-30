Будут цвести, когда другие уже завянут: самые выносливые цветы для балкона

Осеннее похолодание не означает, что балкон нужно оставлять без цветов. Некоторые растения хорошо себя чувствуют в прохладное время года и могут продолжать украшать вазоны даже зимой.

Эксперты Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS) рассказали, какие цветы хорошо переносят холод.

Какие цветы стоит выбрать для осеннего балкона?

Виола

Одним из самых популярных вариантов для прохладного времени года является виола, или анютины глазки. Она хорошо переносит понижение температуры и может цвести даже после первых холодов. Виолы можно выращивать в вазонах и балконных ящиках. Они любят свет, но способны расти и в легкой полутени. Почву желательно поддерживать умеренно влажной, не допуская застоя воды.



Существует немало цветов, которые хорошо переносят холод / Фото Unsplash

Вереск

Вереск хорошо подходит для осеннего оформления балкона. Он не боится прохлады, а его соцветия могут украшать растение в течение длительного времени. Для вереска лучше выбирать светлое место и кислую, хорошо дренированную почву. Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения.

Хризантемы

Балконные хризантемы могут оставаться декоративными даже тогда, когда температура уже заметно снижается. Существует множество сортов с различными цветами и размерами соцветий, поэтому их легко сочетать между собой. Хризантемам требуется достаточное освещение. В прохладную погоду поливать их нужно умеренно, ориентируясь на состояние почвы.



Балконные хризантемы могут оставаться декоративными даже в холодную погоду / Фото Unsplash

Декоративная капуста

Декоративная капуста – что еще один вариант для холодного времени года. С понижением температуры ее листья часто приобретают более насыщенные оттенки – от зеленого и белого до розового и фиолетового. Растение хорошо себя чувствует на светлом балконе и не требует сложного ухода. При этом в контейнере важно обеспечить хороший дренаж.

Цикламен

Цикламен может стать украшением прохладного балкона, однако с ним нужно быть более осторожными. Растение любит прохладу, но сильный мороз для него опасен. Поэтому при значительном понижении температуры цикламен лучше перенести в прохладное помещение или защитить от мороза.



Цикламен не любит жару и много солнца / Фото Unsplash

Что учесть перед выбором растений?

Устойчивость к холоду зависит не только от вида цветка. Растения в открытых балконных контейнерах охлаждаются быстрее, чем те, что растут в почве. Корни в небольшом вазоне также быстрее промерзают. Поэтому перед похолоданием стоит:

выбирать достаточно большие горшки;

убедиться, что в контейнерах есть дренажные отверстия;

не оставлять растения в воде после полива;

защищать вазоны от сильного ветра;

во время сильных морозов переносить чувствительные растения в прохладное помещение;

следить за прогнозом погоды, особенно если балкон открытый.

Для северного или затененного балкона лучше выбирать растения, которые нормально переносят недостаток солнца. На солнечной стороне выбор значительно шире, но там почва в контейнерах высыхает быстрее.

Самое главное – учитывать не только температуру воздуха, но и условия конкретного балкона: освещение, ветер, размер контейнеров и возможность защитить растения при резком похолодании.