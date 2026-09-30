Будут цвести, когда другие уже завянут: самые выносливые цветы для балкона
Осеннее похолодание не означает, что балкон нужно оставлять без цветов. Некоторые растения хорошо себя чувствуют в прохладное время года и могут продолжать украшать вазоны даже зимой.
Эксперты Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS) рассказали, какие цветы хорошо переносят холод.
Какие цветы стоит выбрать для осеннего балкона?
- Виола
Одним из самых популярных вариантов для прохладного времени года является виола, или анютины глазки. Она хорошо переносит понижение температуры и может цвести даже после первых холодов. Виолы можно выращивать в вазонах и балконных ящиках. Они любят свет, но способны расти и в легкой полутени. Почву желательно поддерживать умеренно влажной, не допуская застоя воды.
Существует немало цветов, которые хорошо переносят холод / Фото Unsplash
- Вереск
Вереск хорошо подходит для осеннего оформления балкона. Он не боится прохлады, а его соцветия могут украшать растение в течение длительного времени. Для вереска лучше выбирать светлое место и кислую, хорошо дренированную почву. Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения.
- Хризантемы
Балконные хризантемы могут оставаться декоративными даже тогда, когда температура уже заметно снижается. Существует множество сортов с различными цветами и размерами соцветий, поэтому их легко сочетать между собой. Хризантемам требуется достаточное освещение. В прохладную погоду поливать их нужно умеренно, ориентируясь на состояние почвы.
Балконные хризантемы могут оставаться декоративными даже в холодную погоду / Фото Unsplash
- Декоративная капуста
Декоративная капуста – что еще один вариант для холодного времени года. С понижением температуры ее листья часто приобретают более насыщенные оттенки – от зеленого и белого до розового и фиолетового. Растение хорошо себя чувствует на светлом балконе и не требует сложного ухода. При этом в контейнере важно обеспечить хороший дренаж.
- Цикламен
Цикламен может стать украшением прохладного балкона, однако с ним нужно быть более осторожными. Растение любит прохладу, но сильный мороз для него опасен. Поэтому при значительном понижении температуры цикламен лучше перенести в прохладное помещение или защитить от мороза.
Цикламен не любит жару и много солнца / Фото Unsplash
Что учесть перед выбором растений?
Устойчивость к холоду зависит не только от вида цветка. Растения в открытых балконных контейнерах охлаждаются быстрее, чем те, что растут в почве. Корни в небольшом вазоне также быстрее промерзают. Поэтому перед похолоданием стоит:
- выбирать достаточно большие горшки;
- убедиться, что в контейнерах есть дренажные отверстия;
- не оставлять растения в воде после полива;
- защищать вазоны от сильного ветра;
- во время сильных морозов переносить чувствительные растения в прохладное помещение;
- следить за прогнозом погоды, особенно если балкон открытый.
Для северного или затененного балкона лучше выбирать растения, которые нормально переносят недостаток солнца. На солнечной стороне выбор значительно шире, но там почва в контейнерах высыхает быстрее.
Самое главное – учитывать не только температуру воздуха, но и условия конкретного балкона: освещение, ветер, размер контейнеров и возможность защитить растения при резком похолодании.