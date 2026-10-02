Вы наверняка этого не знали: зачем удерживать кнопку на стиральной машине несколько секунд

В стиральных машинах есть функции, о которых пользователи могут годами и не догадываться. Одна из них – блокировка панели управления, которая защищает настройки от случайных нажатий. На некоторых моделях Bosch её можно активировать длительным нажатием кнопки запуска.

Как это работает и где найти нужную комбинацию – рассказывает 24 Канал.

Что происходит после активации блокировки?

Функция предназначена в первую очередь для защиты от детей, но пригодится и в тех случаях, когда нужно избежать случайного изменения программы во время стирки. После активации кнопки панели перестают реагировать на нажатие или не позволяют изменить установленные параметры.

Сам цикл стирки при этом продолжается в выбранном режиме. На дисплее обычно появляется символ ключа или надпись CL. Bosch отмечает, что именно значок ключа свидетельствует об активированной блокировке.

Как включить скрытую функцию?

На отдельных моделях Bosch достаточно нажать и удерживать кнопку Start примерно 3–5 секунд. После звукового сигнала блокировка активируется, а на дисплее появляется соответствующий символ. Однако такая схема подходит не для всех стиральных машин.

В других моделях Bosch нужно одновременно зажать кнопки скорости отжима (rpm) и "Завершение через" (Finished in) примерно на три секунды. Есть также модели с отдельной кнопкой с символом ключа и надписью "3 sec". В этом случае достаточно удерживать именно ее около трех секунд.

Как понять, что блокировка включена?

Самый простой признак – символ ключа на дисплее. После активации нажатие других кнопок не должно изменять настройки стиральной машины. У некоторых моделей блокировка остается активной даже после выключения прибора. То есть при следующем включении управление по-прежнему будет заблокировано. Это предусмотрено конструкцией отдельных моделей Bosch.

Как отключить блокировку?

Для моделей, в которых используется кнопка Start, ее нужно снова удерживать нажатой в течение 3–5 секунд. После звукового сигнала символ ключа должен исчезнуть, а кнопки снова начнут работать. Если на вашей машине для активации используются две кнопки, нужно повторить ту же комбинацию.

При этом Bosch подчеркивает: способ зависит от модели, поэтому универсальной комбинации для всех стиральных машин нет. Поэтому прежде чем нажимать кнопки наугад, стоит посмотреть на панель управления или открыть инструкцию именно к своей модели. Если рядом с кнопкой есть символ ключа и надпись "3 sec", это подсказка, что длительное нажатие используется для управления блокировкой.